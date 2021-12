Monica Bertini illumina la serata: doppio appuntamento ed una mise che non passa inosservata. È da far girare la testa

Lo sport in Italia avanza in tv nel segno della sensualità. Le giornaliste che accompagnano le trasmissioni sportive sono sempre più belle, allenate, con un fisico da capogiro e seguire tutti gli eventi diventa sempre di più un piacere per i tifosi.

Se per tutti l’emblema è Diletta Leotta, molte altre sue colleghe, non sono da meno. Ne è un esempio Monica Bertini, la giornalista Mediaset che da settembre è al timone di “Pressing”, la trasmissione sportiva di Italia 1 in onda in seconda serata.

È proprio lei che rischiara le serate in tv ed i suoi follower, oltre 400 mila su Instagram, non vedono l’ora di seguirla. Professionista affermata, Monica ha detto a gazzetta.it di essere più a suo agio con un microfono in mano che ai fornelli.

Monica Bertini, outfit elegante e scollatura generosa

Serata ricca di emozioni e soddisfazioni quella di ieri per Monica Bertini che si è divisa tra due appuntamenti molto importanti. Prima la cerimonia del Pallone d’oro e poi via verso l’appuntamento più consueto con il suo “Pressing” insieme a Massimo Callegari.

Come sempre grande forma e grande stile per l’appuntamento di Italia 1 non solo con le partire di serie A ma anche con “tutte le polemiche intorno al Pallone d’oro” così come la stessa giornalista ha annunciato prima di andare in studio.

Monica ha scelto un outfit molto elegante, senza esagerazioni, ma che definisce nei particolari la sua silhouette. Abito fucsia, un colore che illumina molto il suo incarnato, a finto doppiopetto portando in studio la tendenza del momento. Maniche a tre quarti ed una scollatura generosa, che invita a guardare senza poter staccare gli occhi di dosso.

Monica sorride ed in un attimo Instagram si illumina. Sia nelle Instagram Stories che nel suo post, la giornalista ci regala gli scatti realizzati prima di entrare in studio e per lei come sempre fioccano i complimenti. Uno dei suoi tanti fan le dice: “Il pallone d’oro più bello sei tu”.