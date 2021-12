Pietro Taricone è uno dei primi concorrenti del Grande Fratello, morto improvvisamente undici anni fa. La figlia Sophie è identica a lui!

Non tutti ricorderanno la prima edizione del Grande Fratello, andata in onda ormai 21 anni fa. Ai quei tempi il reality era stato ideato per essere qualcosa di molto diverso da ciò che è ora, un ammucchiata di vip più o meno famosi che tentano di sopravvivere ai mesi di convivenza con strategie poco genuine e studiate a puntino. Oggi come allora, però, la maggior parte dei partecipanti venne completamente dimenticata dopo la fine delle riprese. Per questo motivo è difficile che vi ricordiate di Pietro Taricone, uno dei protagonisti della primissima edizione del GF.

Pietro Taricone, la figlia 17enne è identica a lui

Quando è entrato per la prima volta all’interno della casa più spiata d’Italia Pietro Taricone era uno studente di Giurisprudenza sconosciuto al mondo. Nonostante gli studi Taricone, bellissimo e con un fisico mozzafiato, sognava di aprire un bar sulla spiaggia in Sudamerica e trasferirsi a vivere lì. Purtroppo tutti i suoi sogni sono finiti in frantumi nel 2010, quando l’uomo è morto durante un incidente in paracadute.

All’interno della casa del Grande Fratello Pietro Taricone si era fidanzato con Cristina Plevani, aggiudicandosi il titolo di primissima coppia del reality. Alla loro ne sono seguite moltissime altre, alcune delle quali restano insieme ancora oggi. Una volta fuori dalla casa Pietro ha lavorato come attore interpretando ruoli poco importanti in “Distretto di polizia 3”, “Codice Rosso” e “Ricordati di me”. È stato spesso ospite anche di programmi televisivi e reality show come “Wild West” e “Uno, due tre stalla”. Il suo successo più grande, però, l’ha raggiunto in famiglia sposando la modella polacca Kasia Smutniak e mettendo al mondo la figlia Sophie.

La figlia di Taricone oggi ha 17 anni ed assomiglia al padre in una maniera davvero impressionante. Lo sguardo, i lineamenti del viso e il sorriso sono identici a quelli di Pietro: attraverso di lei è come se lui fosse sempre qui con noi!