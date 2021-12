“Non possono più negare” Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese la verità

Emergono i dettagli sulla crisi tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, ora negare sarà per entrambi una sfida impossibile.

Paparazzati e presi alla sprovvista in queste ore, la nota showgirl di origini argentine, Belen Rodriguez, ed il suo partner in amore, Antonino Spinalbese, hanno finalmente confessato le reali dinamiche della loro crisi che avrebbe avuto luogo nel corso delle ultime settimane.

Dopo essere quasi del tutto scomparse dai social network le loro avventure amorose a poco tempo di distanza dalla nascita della dolce Luna Marì, in molti avevano temuto per un allontanamento improvviso da parte degli appassionati spasimanti. Il pubblico ora può finalmente ascoltare, in presa diretta ed una volta per tutte, quale sia la verità su questo drastico cambio di rotta.

“Ora non possono più negare” Belen Rodriguez cos’è successo con Antonino Spinalbese

Il ritratto presentatosi agli occhi e alle lenti professionali dei paparazzi in questi giorni ha finalmente fatto luce sulla delicata questione. Il celebre hair stylist, dal fascino incontrastato, avrebbe smesso di silenziare le sue lacrime. Fortunatamente, però questa volta, si tratterebbe per lui nient’altro che di lacrime di gioia.

Difatti la coppia non ha mai pensato di abbandonare la retta via. Belen ed Antonino non hanno mai pensato di lasciarsi. Né tanto meno di far sì, volontariamente, che l’intera penisola italiana potesse dar adito a tale pensiero. A grande testimonianza delle affermazioni prese in carico dalla meravigliosa Belen, cimentatasi in queste giornate in una interessante collaborazione con l’iconico brand d’abbigliamento Hinnominate, vi saranno le fotografie scattata dal settimanale “Chi”, ora particolarmente attivo per il loro team.

Dunque nessuna lite, e nessuna incomprensione. Ma tra i due sembra avere la meglio la più pura serenità. La nascita di Luna Marì avrebbe perciò unito ancor di più la coppia, lasciando spazio ad un feeling del tutto nuovo ed ancor più intenso. Il ritratto dei due innamorati passeggiare nel parco, o tra le vie della città, ne è ad oggi la prova lampante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da belèn&anto_love (@belenanto_love)

Forse soltanto con un desiderio verso l’altro, sempre maggiore, ma senza necessità di essere sfoggiato davanti alle telecamere. Dunque, come hanno affermato anche i loro fan, “ora non possono più negare“.