E’ un’anteprima incendiaria quella di Shaila Gatta, il format mai visto prima irrompe con forza sul web. E’ lei la nuova regina del Twerking.

Un nuovo progetto si prepara in questi giorni a sorprendere i fan della ballerina, conduttrice ed ex velina di “Striscia La Notizia”, Shaila Gatta. A seguito del suo breve e determinato ritorno al tg satirico di Canale 5 nel mese scorso, per via di un’improvvisa sostituzione dovuta ai limiti della pandemia da coronavirus, le avventure della nata sotto il segno del Leone pare siano destinate a continuare su una strada del tutto innovativa e piena di “sentimento“.

L’anteprima della produzione, finora rimasta inedita, è stata pubblicata con vigoroso entusiasmo soltanto pochi istanti fa in rete dalla beniamina venticinquenne di “Paperissima Sprint“. Dove, le sue dinamiche movenze, mostratesi sempre all’altezza della situazione, lasceranno senza fiato il suo seguito in un gioco a prova di danzanti squat e seduzione.

“Regina di fuoco” Shaila Gatta carezze, sensualità e Twerking da capogiro – il VIDEO è fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

“Siete pronti per questo?” Il nuovo progetto a cui la ballerina ha preso parte è stato realizzato dall’unione di diverse personalità del mondo dello spettacolo. Si tratta di un più che “caliente” imprinting, dove la sua origine oltralpe prenderà il sopravvento mostrando un lato di Shaila mai finora uscito allo scoperto.

Prendendo le sembianze di una carismatica “Regina di fuoco“, stando soprattutto al parere dei fan tra i commenti al video condiviso da Shaila, i segreti del Twerking sarebbero ormai “cosa sua“. Luci rosse, tuta aderente in pelle, ed un mood da dominatrice. Il nuovo lato della ballerina ha conquistato sin da subito i suoi fan su Instagram. I quali si dimostreranno particolarmente entusiasti cimentandosi dunque in una poderosa standing ovation.

A curare i movimenti in scena, come sottolinea la stessa Shaila in didascalia, è intervenuto il noto coreografo ed ex allievo di “Amici – di Maria De Filippi”, Miguel Chavez, in stretta collaborazione con l’affermato artista Federico Milan.

Mentre a supervisionare e realizzare in toto le riprese, presso le ambite locations del “Multiset Studio“, si paleseranno nomi altrettanto importanti, come quello del videomaker Gianluca Garretto.