Smetti di pensare e vivi la tua vita, come fare? Semplice, ti basta solo…

Molte persone rimuginano molto sulla loro vita e scelte, ma pensare troppo non fa bene alla salute mentale, scopriamo come eliminare il problema

Per mantenere equilibrata la propria salute mentale, bisogna evitare di cadere nell’overthinking, ossia quella pratica di pensare in modo ossessivo a tutto quello che potenzialmente potrebbe andare storto. Il rimuginare su argomenti personali, è una pratica di molti, ma non porta a benefici. Conduce solo a pensieri negativi e a malessere mentale.

Le cause dell’overthinking e come combatterlo

Sia chiaro che pensare in modo razionale e ragionevole per prendere delle decisioni è del tutto normale, ma rimuginare troppo conduce invece ad un loop pericoloso. La mente vaga senza sosta alla ricerca di ogni singolo dettaglio che possa andare male. Questo porta negatività, ansia e persino paura.

Sono diversi i motivi che causano il rimugino, un episodio traumatico, gli stimoli che arrivano dai social network e situazioni personali stressanti. Durante un momento d’ansia si può cadere in pensieri tossici e nocivi. Un esempio che ha caratterizzato la nostra era e praticamente tutti, è stato il lockdown.

È riuscito a mandare in crisi persone che magari prima di allora non avevano mai rimuginato su pensieri così negativi. Ma come in ogni cosa, c’è sempre una luce in fondo al tunnel. Si può uscire da questi pensieri. Per contrastare l’overthinking c’è il flow, quella cosa che ci permette di evadere e ritornare alla normalità.

Può essere un hobby, suonare uno strumento, fare uno sport, allenarsi, disegnare. Insomma seguire la propria passione aiuta a combattere il rimugino. L’overthinking può essere controllato, ci sono dei modi per distrarre la mente da questi pensieri.

Spesso a praticare l’overthinking sono quelle persone che non si accontentano mai e per smettere di voler controllare ogni dettagli nella propria mente. Bisogna imporsi un limite e comprendere che tutti possono fare del proprio meglio in ogni situazione, ma ci saranno sempre variabili inaspettate.

Per ritrovare l’equilibrio si può praticare la meditazione, partendo dal respiro e percependo il proprio corpo. La meditazione può essere integrata nella propria vita con costanza. Questo si chiama Mindfulness, ossia essere presenti in quel momento e focalizzarsi su un unico stimolo, senza farsi influenzare da ciò che è esterno.

Non è facile imparare questa dote ma con la pratica si può acquisire. Per entrare nel flow facilmente basta dedicarsi appunto allo sport preferito o a qualunque sport, perché l’attività fisica stimola l’endorfina tenendo a bada i livelli di stress e aiuta a svuotare la mente. Per riconoscere un pensiero tossico si può cercare di esprimerlo ad alta voce o per iscritto. Sarà più facile rendersi conto che non è nulla di così eclatante.