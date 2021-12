Avete sempre desiderato spiare la rubrica dei vostri amici o della fidanzata/o? Ecco in arrivo un trucco per voi

La rubrica telefonica di una persona è una cosa molto privata, dice molto su quella persona. Per esempio, di chi ha salvato il numero e con che nome. Avete mai desiderato di conoscere questi dettagli di una persona a voi cara? Ecco noi abbiamo un trucchetto in serbo per voi per realizzare questo sogno.

Come sbirciare nella rubrica di una persona cara

Morite dalla voglia di sapere che nomignoli hanno scelto i vostri amici/compagni per salvare le persone che hanno in rubrica? Ecco come potete fare a scoprirlo. Con questo trucco potrete vedere la rubrica di qualcun altro su WhatsApp. Non occorrono doti da haker o informatiche.

Basta semplicemente convincere la persona in questione a mandarvi il vostro contatto su WhatsApp. Si può fare facilmente fingendo un controllo di numero. A quel punto potrete vedere il nome con cui ha scelto di salvarvi sulla rubrica. Questo poi si può fare non solo con il vostro numero, ma con quello di chiunque.

Basta chiedere alla persona in questione di inviarvi il contatto di un amico in comune, la madre, il fidanzato per scoprire che genere di nomignoli vengono attribuiti. Sono molti i modi di carpire informazioni tramite WhatsApp. Esistono tante app che si occupano si spiare per voi il contatto di qualcuno in particolare, ma spesso questo è sbagliato e illegale.

Pertanto finché si limita ad una cosa come quella citata in precedenza, che è un semplice osservare il nome che vi ha mandato la persona stessa, non incorrete in alcun problema. Ma attenzione a non esagerare cercando di spiare realmente qualcuno tramite social e messaggi privati.

Le conseguenze della violazione della privacy non sono poche. Inoltre se non ci si fida delle persone, a maggior ragione della propria fidanzata o fidanzato non è il caso di spiarli ma basta chiedere e osservare i loro comportamenti. Ad oggi esistono localizzatori nascosti per seguire il proprio partner, metodi di spionaggio di conversazioni e telecamere nascoste. Ma sempre meglio evitare questi metodi che sono sintomo d’insicurezza e malessere.