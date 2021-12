Stefano De Martino, il ritorno che tutti aspettavano: ora è ufficiale

Una notizia che farà felice il suo pubblico: Stefano De Martino è pronto a fare ritorno in televisione e questa volta con un progetto davvero speciale

Le ultime settimane per Stefano De Martino sono state piuttosto impegnative e lo hanno visto tornare davanti alle telecamere della Rai. Il conduttore ha terminato le registrazioni di un progetto davvero speciale che rappresenterà per lui la vera prova del nove. Dopo aver concluso l’edizione di Stasera tutto è possibile e l’esperienza come giudice nella scorsa edizione di Amici, De Martino è stato protagonista di un tour nei teatri insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Poi il debutto sul set cinematografico del film “Il giorno più bello“, che ha rappresentato per lui la prima vera esperienza nel campo della recitazione. Questo mese farà invece il suo ritorno sugli schermi televisivi.

In arrivo “Bar Stella”: tutto sul programma di Stefano De Martino

Un progetto annunciato da tempo e che ora vedrà finalmente luce. Stefano De Martino porterà sugli schermi di Rai 2 un contenuto inedito, ideato dal conduttore e legato alla sua infanzia. Sono ufficialmente terminate le registrazioni di “Bar Stella“, il programma di intrattenimento che accompagnerà i telespettatori nel nuovo anno.

Il nome scelto è un omaggio al nonno di De Martino e al bar nel quale erano soliti trascorrere del tempo insieme. “Bar Stella“, collocato a Torre Annunziata -suo Paese d’origine- è un luogo particolarmente caro al presentatore, che ha passato gran parte della sua infanzia in quel locale. Stefano De Martino ha condiviso anche un video risalente al 1994 che lo vede protagonista proprio all’interno del bar, dove già in tenera età si dimesticava con la danza.

Da qui l’idea di renderlo un format televisivo costituito da tre puntate, la prima andrà in onda martedì 28 dicembre. TvBlog rivela in anteprima il cast del programma che in seconda serata intratterrà il pubblico tra musica, divertimento e leggerezza. Ci saranno gli attori Giovanni Esposito e Marta Filippi, i comici Francesco Arienzo e Herbert Ballerina e la sorella dell’influencer Gilda D’ambrosio, Ambrosia. A loro si unirà anche Adelaide Vasaturo, performer di burlesque.

Le registrazioni di “Bar Stella” sono avvenute negli studi Rai di Napoli dove Stefano De Martino ha voluto ricreare l’atmosfera del locale che rappresenta ancora oggi una parte fondamentale della sua vita.