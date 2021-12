Colpo di scena a “Uomini e Donne”: la dama più amata dal pubblico chiarisce il rapporto con il tronista. Maria vuole vuotare il sacco

Non stancano mai le storie di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi che ha come scopo quello di far “trovare” l’amore. Diverse le coppie che si sono formate nel programma di Canale 5 e che oggi stanno ancora insieme, come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, diventati genitori per la seconda volta da poco.

C’è però un volto, negli ultimi tempi, a cui il pubblico si è molto affezionato. Si tratta di Ida Platano, la dama del trono over che proprio non riesce a trovare una dolce metà. Dopo l’addio a Diego Tavani cosa ha combinato? Maria De Filippi vuole vederci chiaro.

“Uomini e Donne”, la dama svela la verità

Ida Platano a “Uomini e Donne” è ormai di casa, amata dal pubblico e dalla redazione del programma, sembra però essere sfortunata in amore. Le sue storie sentimentali si sono sempre concluse in un nulla di fatto e anche quella che sembrava andare a gonfie vele, l’ha lasciata con l’amaro in bocca.

È stata felice e spensierata grazie alla storia con Diego Tavani conosciuto proprio nel dating show della De Filippi, ma proprio quando lei aveva deciso di lasciare il programma per vivere l’amore fuori dalle telecamere, è arrivata l’ennesima delusione. Un dolore così forte che ha fatto pensare ad Ida di lasciare la trasmissione per poi ritornare sui suoi passi.

Ora però le voci che sono circolate negli ultimi giorni l’hanno messa parecchio in difficoltà. Lei si sarebbe invaghita di un tronista del trono classico, Matteo Ranieri, cosa assolutamente non permessa dal regolamento di “Uomini e Donne”. Ecco allora che Maria ci ha voluto vedere chiaro.

Matteo è l’ex di Sophie Codegoni, attualmente nella casa del “GF Vip”, un ragazzo molto affascinante ma di certo più giovane di Ida. La dama però ha voluto scrollarsi di dosso qualsiasi falsa notizia e ha precisato che tra lei ed il tronista non c’è nulla.

“Non scenderei a corteggiarlo, assolutamente – ha chiarito la Platano – Quando ballavo lo abbracciavo, ma il mio era un abbraccio materno. [..] Mi auguro che mio figlio un giorno diventi come lui”.