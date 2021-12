Wanda Nara risveglia la sua sensualità dopo il caso Icardi e non c’è spazio alla rivalità. La mano tenta di coprire le curve incontenibili: pazzesca

Tradita ma non sconfitta, la reazione di Wanda Nara dopo l’elaborazione dello spiacevole accaduto si addice alla sua personalità. Forte, travolgente ed eccentrica, proprio come rivela l’immagine che la caratterizza, la showgirl raccoglie tra critiche e consensi un successo formidabile.

Sono 10 milioni i followers totalizzati dalla sua pagina Instagram, dove rappresenta un simbolo per i fan provenienti da diverse parti del mondo. Occhi grandi e magnetici, procace silhouette, disinibita sensualità: questi gli ingredienti che rendono la moglie di Mauro Icardi una delle bellezze più desiderate del web.

Per tale notorietà, la notizia dell’infedeltà ha creato ancora più scalpore, ma la procuratrice sportiva è in fase di archiviazione. Le fasi complesse delle emozioni che hanno attraversato l’animo della showgirl sono state rigorosamente condivise dalla stessa nel corso dello scandalo. Ora è il momento della ripartenza, quanto mai esplosiva: le curve mozzafiato sono in primo piano, per l’estasi del social.

Wanda Nara, la seduzione diventa letale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Forza della natura, Wanda Nara riesce a conciliare carriera e vita da mamma in un modo starordinario. Vanta un successo fuori dagli schemi e una splendida famiglia allargata composta da cinque figli, dove il marito Mauro Icardi riveste un ruolo fondamentale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Di un altro pianeta” Ursula Corbero semina il caos: lo sguardo penetrante di Tokyo stende tutti! FOTO

Dopo lo scalpore suscitato dalle ultime notizie sul tradimento del calciatore, la showgirl ha comunicato l’andamento de riavvicinamento a colpi di post, andato a lieto fine per la felicità dei fan. E se Wanda Nara ama comunicare con i followers attraverso le immagini, l’ultima lascia davvero poco spazio all’interpretazione. La sua sensualità non contempla rivalità, come dimostra nell’ultimo scatto, che infiamma inesorabilmente Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Campionessa di tutto, anche di bellezza” Federica Pellegrini alle terme: fisico impressionate, il costume esalta tutto! – FOTO

Indossa un body nero sgambatissimo e la sua chioma bionda ribelle, che cade a cascata sulle curve, creando un effetto ancora più intrigante. Il tentativo di coprire l’esplosivo décolleté risulta fallito, in quanto l’incontenibilità della sua procace fisicità non ammette oscuramento.

I fan restano senza respiro, ma le parole non mancano, in un infinito coro di ammirazione che si esprime attraverso l’inarrestabile tripudio di like.