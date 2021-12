Alessia Marcuzzi lascia di stucco tutti i suoi follower: la risposta che ha dato nessuno l’avrebbe immaginata ma è tutto vero

Da quando Alessia Marcuzzi ha abbandonato, momentaneamente si spera, la televisione, si sta dedicando anima e corpo alla vita da imprenditrice, mamma e moglie. Ha raccontato di essere al lavoro sul suo brand di cosmetici e di trascorrere molto tempo con i due suoi figli: Tommaso e Mia, avuti da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

L’abbandono della Mediaset dopo ben 25 anni è stato inaspettato da tutti ma Alessia ha fatto capire che non si riconosceva più, motivo per il quale si è chiesta cosa volesse diventare. “Mi sono detta – ha rivelato su Instagram – ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’”.

Alessia Marcuzzi l’ha fatto proprio lì: la verità

Forse oggi lontano dalla tv Alessia Marcuzzi si vede decisamente meglio, in una versione di sé, mamma e imprenditrice, che sta apprezzando appieno in questi mesi. Ma quanto resterà lontano dal piccolo schermo?

Questo non lo possiamo dire anche se le indiscrezioni la vogliono direttamente sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus per presentare tre serate di Sanremo.

Pettegolezzi a parte, la Marcuzzi sta dialogando molto anche con il suo pubblico social in questo periodo. E proprio rispondendo su Instagram alle domande dei suoi follower la conduttrice ha infiammato del tutto i social.

Una confessione piccante ed inaspettata ha fatto correre tutti sul suo profilo. Tra le tante domande arrivate per lei anche quella che voleva sapere il posto più strano in cui ha fatto l’amore. La Marcuzzi non si è tirata indietro e ha risposto senza peli sulla lingua.

“Il posto più strano dove ho fatto l’amore? L’aereo”, ha scritto la conduttrice tra lo stupore dei suoi fan che non si aspettavano minimamente una risposta del genere.

Chi sia stata il fortunato non è però dato saperlo. Questo sarebbe un dettaglio troppo intimo che certamente l’ex di Francesco Facchinetti non racconterebbe mai.