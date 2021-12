“Amici 21”, anticipazioni prossima puntata: tre allievi eliminati dalla scuola!

Intanto Christian, l’allievo, ha portato una coreografia ispirata a Maradona e la Celentano lo ha criticato dicendogli che avrebbe dovuto fare il calciatore e non il ballerino. Momento gossip: hanno trasmesso un video degli amori nati all’interno del programma e tra questi c’erano anche Sissi e Dario che si scambiavano un bacio. Luigi, Guido e Dario hanno imitato Raimondo e la Celentano in una clip.

Intanto a Mattia è stata riconfermata la maglia, ma nonostante questo non gli è stato possibile esibirsi. Non si conoscono bene le dinamiche di queste eliminazioni, invece, ma Guido, Virginia e Tommaso sono stati mandati via dalla scuola. Tutti in lacrime durante il momento dei saluti. LDA, Nicol e Luigi intanto hanno cantato un nuovissimo singolo.

Al posto di Tommaso è entrato Crytical, un artista che è stato molto acclamato dallo studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Mattino 5”, Federica Panicucci e la stoccata al noto collega: insinuazione pesante in diretta