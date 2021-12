La giudice del programma danzante di Rai 1 ha messo un punto fermo alla presunta litigata di sabato scorso con la conduttrice di “Oggi è un altro giorno”.

Sabato scorso a “Ballando con le stelle” in molti attendevano di vedere il valzer tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, dopo gli scontri molto accesi che si erano svolti tra i due nelle settimane precedenti.

Il cantante aveva quindi proposto alla giudice un ballo riparatore per riappacificare i rapporti. Selvaggia però in puntata ha declinato l’invito ignorando inoltre il suo interlocutore quando l’ha interpellata per la proposta.

Ha anche evitato di rispondere a Serena Bortone, conduttrice di “Oggi un altro giorno”, invitata speciale per una notte accanto a Matano, cha l’ha sollecitata ad accettare l’invito. La risposta muta della giornalista ha lasciato tutti esterrefatti, ecco però il motivo raccontato da Selvaggia sui social ieri.

Selvaggia risponde: “Non avevo voglia di teatrini forzati”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Al posto della collega ha risposto Carolyn Smith spiegando che nessuno giudice per regolamento può accettare di ballare con un concorrente.

Al pubblico a casa però non è scappato il muto battibecco tra le due donne della tv, tanto che in un q&a su Instagram la Lucarelli ieri è stata invitata a dare una risposta in merito all’accaduto.

“Quando ha parlato la Bortone sabato sembravi scocciata, ti sta antipatica?” le ha domandato una delle sue follower.

Ecco dunque perché la giudice e giornalista ha scelto la via del silenzio con la collega senza degnarle neppure un minimo cenno di risposta:

“Non ero scocciata, ma non avevo voglia di teatrini forzati, non ce l’avevo affatto con lei. Anzi, andrò a trovarla molto presto”. Attendiamo dunque il momento dell’intervista tra le due, in molti aspettano un confronto serrato che potrebbe rivelare anche buoni colpi di scena.