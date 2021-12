Nell’ultimo periodo la coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è stata al centro dei riflettori: si vocifera una crisi tra i due…

Data l’assenza di nuovi post, di nuove interazioni sui social e di nuove IG stories insieme, tutta Italia ha iniziato ad ipotizzare una crisi tra Belen e Antonino.

Sui giornali di gossip non si legge altro: è stata creata una vera e propria narrazione, che ruota attorno a questa presunta rottura.

Nonostante i rumors continuassero a portare prove, testimonianze e ricostruzioni riguardanti la tanto vociferata fine della loro storia d’amore, né la showgirl, né l’hairstylist hanno affermato o smentito nulla.

All’improvviso il settimanale Chi ha dato una svolta alla chiacchieratissima vicenda, pubblicando una loro foto, in cui passeggiavano mano nella mano per la città di Milano, insieme alla dolcissima Luna Marì.

I fan sono rimasti di stucco ed hanno chiesto maggiori dettagli proprio ai diretti interessati…

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, le loro dichiarazioni: “Voglio che duri per sempre…”

Un fan della splendida conduttrice televisiva Belen Rodriguez ha voluto chiedere direttamente a lei se fosse terminata la crisi di coppia con Antonino Spinalbese.

Ecco la risposta della modella argentina: “Non ci siamo mai lasciati“.

Questa frase fa pensare ad una semplice lite ingigantita dai media: un momento di coppia del tutto normale, che non desta preoccupazioni.

La crisi tra i due, infatti, sarebbe andata in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla trentasettenne al programma televisivo ‘Verissimo’, di Silvia Toffanin: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre”. E ancora: “Non troverò mai più una persona come Antonino”.

Queste parole sembrano proprio appartenere ad una donna molto innamorata e sicura della sua relazione: una relazione che non termina di certo per una semplice discussione.