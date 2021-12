Belen Rodriguez, i followers criticano il suo viso senza trucco ma lei resta bellissima. Il tempo sembra non passare mai!

Ogni tanto su internet torna il dibattito tra chi considera le influencers più belle truccate, e chi invece preferisce il viso naturale. Indipendentemente dalle opinioni del pubblico sul proprio makeup, che contano poco a fine giornata, ci sono davvero visi che cambiano completamente grazie al potere degli artisti che preparano le vip per i servizi fotografici e gli eventi pubblici. È così anche per Belen Rodriguez, ovviamente seguita da una squadra di makeup artist davvero imbattibile.

Belen Rodriguez, con o senza trucco toglie il fiato a chiunque la guardi

Nonostante ci sia ancora chi perde tempo a criticare i suoi makeup, Belen Rodriguez ha sempre dimostrato di essere incredibilmente bella sia truccata che senza trucco. È vero che nei servizi fotografici che pubblica sui social, sulle copertine delle riviste e in televisione la vediamo sempre accuratamente truccata, ma la Rodriguez resta ugualmente affascinante anche quando è a casa in pigiama. Ne sono testimone le fotografie e i video che pubblica tra le stories del suo profilo Instagram: anche senza trucco Belen è sempre stupenda.

Oltre al trucco, c’è chi accusa la modella argentina di essere poco naturale e troppo modificata chirurgicamente da filler, botox e extension varie. In realtà Belen non ha mai ammesso di essersi sottoposta a nessun intervento permanente, e il suo viso negli anni è cambiato poco. “Poco” sopratutto se paragonato a quello di altre influencers, che da un giorno all’altro sono apparse sui social con un viso completamente diverso da quello naturale.

È chiaro che chi lavora nel campo della moda e dello spettacolo non possa fare a meno del makeup: le luci usate per i servizi fotografici e gli eventi mondani, infatti, sono talmente forti che se non truccato un viso può apparire molto meno “dolce” di ciò che è alla luce naturale.