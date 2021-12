Belen Rodriguez scende in campo per aiutare la sorella Cecilia. Un problema molto particolare la lascia in una situazione di blocco

Insieme contano quasi 10 milioni di follower e di certo sono le sorelle più amate e seguite dello showbitz italiano. La più piccola ha seguito le orme della sorella e ci ha visto lungo. Argentine ma trapiantate in Italia da tantissimi anni, Belen e Cecilia Rodriguez hanno trovato nel nostro Paese il loro porto sicuro. Lavoro e amore le tengono ormai qui.

Le due sono molto legate e anche se sui social non si fanno vedere moltissimo insieme, condividono un legame molto profondo. E proprio per aiutare la sorella, in un blocco totale, Belen Rodriguez si è affidata ai social. Tramite il suo profilo Instagram ha spiegato cosa è successo.

Belen Rodriguez, ecco cosa è successo a Cecilia

Cecilia bloccata da Instagram e Belen arriva in suo soccorso. La compagna di Ignazio Moser è come se fosse stata, in un certo senso “bannata” dal social dell’immagine anche se il suo profilo è attivo.

In gergo di dice “shadowban” ovvero i contenuti di un certo profilo vengono nascosti momentaneamente al pubblico che lo segue nonostante il profilo sia attivo e funzionante a tutti gli effetti.

“Gli algoritmi di Instagram, a volte, fanno un po’ di casino” ha esordito Belen Rodriguez spiegando cosa fosse successo. “Mia sorella ha la pagina bloccatissima” ha precisato spiegando a tutti quelli che la seguono e ai follower di Cecilia Rodriguez, che i suoi post al momento non compaiono in bacheca.

“Ci sono tante persone che non possono vedere né i post, né le sue stories” ha aggiunto Belen che ha invitato tutti coloro che non vogliono perdersi nulla dei contenuti della sorella ad attivare le notifiche. “Cecilia, che ha un Instagram pazzesco, attivate le notifiche dove c’è la campanella” ha sottolineato.

Il disguido è stato risolto in breve tempo e la comunicazione della showgirl argentina è stata davvero molto utile ed afficace. Ha parlato ad un pubblico ampissimo e taggando la sorella ha permesso di ampliare il messaggio anche ai suoi follower.