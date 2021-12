Belen Rodriguez. La famosa showgirl argentina è chiacchieratissima a causa della sua relazione sentimentale. Ha deciso di affrontare un cambiamento importante nella sua vita

La vita privata di Belen Rodriguez al momento è sotto i riflettori a causa della crisi, non confermata, con il nuovo compagno, Antonino Spinalbese, padre, inoltre, della sua secondogenita, Luna Marì (nata nel luglio 2021).

La showgirl argentina non ha rilasciato dichiarazioni in merito, tutto è avvolto in un alone di mistero, anche se qualche like lasciato timidamente sui social e alcuni commenti di persone vicinissime ai due protagonisti della storia, fanno ben sperare che ci possa essere un lieto epilogo.

Belen Rodriguez cambia tutto. A chi si è affidata per affrontare un importante restyling

Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tutto va splendidamente dal punto di vista professionale. Belen Rodriguez, infatti, continua a essere una top influencer nel nostro paese contando sul suo profilo Instagram oltre 10,2 milioni di utenti che la seguono giornalmente.

Su Canale 5 ha concluso la scorsa settimana il suo impegno nel talent show “Tu sì que vales”. L’ottava stagione è stata un trionfo battendo in termini di ascolti, puntata dopo puntata, gli agguerriti avversari delle reti concorrenti.

Belen, inoltre, è un’imprenditrice di successo. La showgirl fa parte insieme ad Antonia Achille di Icona Production, The Factory Family, società che si occupa di servizi “di agenzia di modelli/e, attori e attrici” e “acquisizione e la cessione a terzi di diritti di sfruttamento di nomi e immagini di personaggi appartenenti al mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo”.

La presentatrice argentina ha deciso di dare una rinfrescata agli uffici della sua società affidandosi al talento e alla professionalità della sorella di un personaggio famoso; si tratta di Sarah Balivo (parente di Caterina Balivo) architetto, set designer e, come dice la sua pagina ufficiale, “dispensatrice di consigli di arredo”.

Belen Rodriguez ha mostrato pubblicamente tramite storie su Instagram il risultato: linee semplici, minimali, mobili essenziali dai colori chiari, fatta eccezione per la cucina. Tutto pronto per un nuovo capitolo della sua vita.