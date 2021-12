Cecilia Rodriguez scomparsa, Belen lancia un appello sui social

Cecilia Rodriguez sembra essere improvvisamente scomparsa da Instagram. La sorella Belen corre immediatamente in suo soccorso!

Sono di nuovo protagoniste dei social le sorelle Rodriguez, che per fortuna si supportano a vicenda nelle varie fasi della propria vita, anche le più difficili. Belen si è da poco lasciata con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia neonata Luna Marì, e nonostante questo debba essere un periodo abbastanza triste per lei, trova sempre il tempo di aiutare la sua famiglia nel momento del bisogno. Oggi è Cecilia ad avere bisogno di lei, improvvisamente scomparsa dall’algoritmo di Instagram.

Cecilia Rodriguez scomparsa dai social, Belen chiede aiuto

Non solo le sorelle Rodriguez, ma anche tante altre influencers e attiviste che lavorano sui social hanno raccontato di star avendo parecchi problemi con l’algoritmo di Instagram. Pare che questo, infatti, abbia deciso di “nascondere” migliaia di profili agli occhi del pubblico italiano, non mostrando più post e stories pubblicati. Proprio questo è quello che è successo alla Rodriguez minore, Cecilia, che ha notato un improvviso calo delle visualizzazioni dei suoi contenuti social.

“A volte gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories” ha spiegato Belen sul suo profilo, correndo in supporto della sorella minore. “Se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche. Adesso vi lascio una foto…” ha consigliato ai suoi fans, molti dei quali sono sicuramente condivisi anche con la sorella. Belen e Cecilia, infatti, oltre ad essere molto legate a livello emotivo, sono anche socie in affari. Un shadowban imposto al profilo di una, immaginiamo, avrà conseguenze negative non solo per la visibilità dell’influencer ma anche per l’andamento delle attività condivise.

Mentre le Rodriguez tentano di risolvere i problemi con l’algoritmo, il mondo del gossip italiano non smette di parlare della rottura di Belen e Antonino: con la figlia appena nata, cosa farà adesso l’argentina?