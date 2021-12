Charlene di Monaco è lontana dal Palazzo ed il principe Alberto ha deciso di cambiare rotta per l’educazione dei suoi figli

La situazione fisica e sentimentale di Charlene di Monaco continua ad interessare i lettori ed i curiosi di mezza Europa. La principessa triste continua a rimanere lontana da Palazzo, dal marito Alberto e soprattutto dai suoi due bambini, i gemelli Jacques e Gabriella che oggi hanno sette anni.

I due piccoli hanno vissuto un anno difficilissimo non solo per via della pandemia ma anche e soprattutto per l’assenza della loro mamma. Anche per loro, proprio ora che tutto sembrava tornare alla normalità, le cose si sono sconvolte ancora. E così il principe ha preso una drastica decisione.

Charlene di Monaco, Alberto cambia l’educazione dei figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Jacques e Gabriella a settembre erano tornati a scuola in modo regolare. Il principe Alberto aveva scelto un istituto privato vicino il Palazzo nel quale hanno iniziato a seguire, contemporaneamente, il programma di prima e di seconda elementare. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a pochi giorni fa, quando il marito di Charlene di Monaco ha deciso di cambiare rotta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Pensavo insieme da qualche parte io e te soli”, Veronica Gentili e lo sguardo che ti fulmina FOTO

I gemelli saranno educati a Palazzo tramite lezioni ed insegnanti privati. A rivelarlo è stato proprio Alberto che in una intervista a Paris Match ha detto: “Manca loro la madre. La sostengono nella sua convalescenza mandandole tanto affetto. Ciò che rende le cose più facili è che Jacques e Gabriella ora vengono educati a Palazzo”.

Secondo il principe, dunque, seguire le lezioni a Palazzo, per i gemelli è meno faticoso, un modo per farli sentire più avvolti dall’effetto dei loro cari, studiando in un ambiente più “protetto” come quello della famiglia.

E per non fargli mancare la socialità ed il rapporto con i loro coetanei, Alberto ha trovato la soluzione perfetta: “Quattro loro compagni, due maschi e due femmine, li hanno raggiunti lì con le stesse insegnanti come se fossero nel loro istituto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Bambola” Valentina Ferragni, reggiseno non pervenuto… voi l’avete visto? – FOTO

Secondo alcune indiscrezioni Charlene non sarebbe affatto d’accordo su questa decisione presa dal marito.