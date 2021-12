Adesso che è stata eliminata, è pronta a tornare a casa. I fans italiani hanno accolto con gioia questa notizia, perché all’interno del reality Dayane non stava bene e sopratutto non è giusto quanto accaduto. Nessuna donna dovrebbe mai subire una cosa del genere da parte di un uomo.

Lo staff non è dello stesso avviso. Infatti non solo hanno incoraggiato la permanenza di Dayane in questi mesi all’interno del programma, ma dopo la sua eliminazione, hanno pubblicato un post dove hanno riassunto questa avventura di Dayane come una esperienza assolutamente positiva.

I fans non riescono a credere ai loro occhi: Dayane è stata stuprata e di ciò non ne ha assolutamente ricordo perché era ubriaca in quel momento e i suoi familiari avrebbero dovuto tirarla fuori di lì quando ancora potevano, non incoraggiarla a rimanere.

