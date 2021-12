Alessandro Del Piero, distrutto il suo matrimonio con la moglie Sonia: la verità agghiacciante

Perché Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso si sono lasciati? Purtroppo a volte la vita ci mette di fronte a delle scelte difficili.

Chi non conosce, anche solo per le gesta sportive, Alessandro Del Piero, il campione più pagato degli anni 2000 che ha indossato sempre il numero 10. Ex attaccante della Juventus dal 2003 al 2012, anno nel quale ha deciso di salutare per sempre il calcio italiano a livello agonistico.

Del Piero è una leggenda vivente, qualcuno spera giochi ancora ma il campione ha davvero appeso le scarpette al chiodo. Oggi è un’opinionista di Sky Sport. Alessandro ha passato la vita a calciare un pallone, da bambino era solito rompere finestre o vasi ed a quel punto, la mamma Bruna, fu costretta ad iscriverlo a scuola calcio.

Il campione ha vissuto al massimo a sua vita, sia in campo che con Sonia, ed è proprio sulla relazione con l’ex moglie che oggi siamo venuti a conoscenza di una verità mai rivelata.

Alessandro e Sonia, un amore grande naufragato dopo tanti anni

Era il 1999, Alex Del Piero incontra Sonia Amoruso per caso in un negozio di scarpe a Torino. La loro storia d’amore non è il classico flirt tra calciatore e velina, nella vicenda abbiamo un calciatore capitano della Juventus ma lei lavorava come commessa. La loro è una semplicissima e normale storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gerry Scotti fatto fuori senza ritegno: per il conduttore nulla da fare

La loro relazione è cominciata per caso, forse per uno strano scherzo del destino. L’amore e la passione erano così forti che i due decidono di sposarsi nel 2005, dal matrimonio nascono tre bellissimi figli. Purtroppo però dopo pochi anni i perfetti innamorati diventano perfetti sconosciuti. Per quale motivo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rocco Siffredi: “Le vie del piacere sono infinite”. Consigli utili per fare l’amore a regola d’arte

Nel 2018 la storia tra Alessandro e Sonia sembra essere arrivata al capolinea, divergenze di opinione hanno portato i due a vivere un momento di profonda crisi. Ma per quale motivo?

A comunicare e confermare la crisi furono i colleghi del settimanale “Chi”, il tutto era riconducibile al fatto che nessuno dei due pubblicava momenti felici sui social. Non che l’amore si misuri con qualche fotografia, ma in questo caso era un aspetto fondamentale.

Dopo qualche anno la crisi sembra essere passata, oggi non sappiamo per quale motivo i due hanno avuto questo momento di cedimento, la verità non è stata mai rivelata, quello che importa è che Alex e Sonia oggi vivono felici in America con i loro figli.