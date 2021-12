“Sei uno schianto!” Eleonora Incardona, colpo di testa inaspettato. Bionda è uguale all’ex cognata Diletta Leotta – FOTO

Eleonora Incardona. L’influencer siciliana ha partecipato a un evento unico, sfoggiando un nuovo look. Su Instagram Stories è evidente una somiglianza particolare

Sfilata di vip a Milano per la premiere della serie “The Ferragnez” che debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 9 dicembre.

È stata un’occasione anche per gli influencer più in vista dello scenario nostrano di mostrarsi in tutta la loro magnificenza. Non poteva mancare tra questi anche la procace Eleonora Incardona, classe 1991, nata a Chiaramonte Gulfi, comune in provincia di Ragusa. Alta, mora, con uno sguardo che rapisce e un corpo tutto curve. È divenuta celebre grazie a una sua passeggera parentela. La giovane, infatti, è stata fidanzata con Mirko Manola, fratello da parte di madre della famosa giornalista sportiva Diletta Leotta.

Eleonora Incardona bionda: immagine inedita dell’influencer. Chi vi ricorda?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona ha incantato il parterre che si è tenuto a Milano in occasione dell’anteprima della docu serie “The Ferragnez“. È apparsa sul red carpet con un meraviglioso vestito blu elettrico dal taglio asimmetrico che lasciava scoperte le sue splendide gambe e metteva in evidenza il décolleté tornito.

Pioggia di flash dei fotografi presenti per documentare l’evento e valanga di commenti da parte dei fan, esaltati da un fascino così lampante: “Sei uno schianto!”, “L’unico spettacolo lì dentro sei tu”, “Regina di bellezza ed eleganza”, “Con questo fisico fa invidia a tutti”.

Alcuni avranno notato una differenza nel colore della chioma della sensuale Eleonora. Lei stessa ha mostrato il suo passaggio dal parrucchiere svelando le fasi del suo cambiamento mentre schiariva un po’ i capelli castani.

L’influencer ha voluto giocare con i follower pubblicando su Instagram Stories un’immagine in cui è totalmente bionda. Lo scatto è finto ma porta alla mente la sua ex cognata, Diletta Leotta. Entrambe le donne hanno una fisicità molto simile, a quanto pare sono passate sotto i ferri del sapiente dal chirurgo estetico Mirko Manola, fratello di una ed ex fidanzato dell’altra.

Anche i loro lineamenti non sono così diversi: la somiglianza lascia di stucco. Vedere per credere.