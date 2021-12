Eleganza, bellezza, calore e, soprattutto, tradizione: il tubino rosso di Elettra Lamborghini racchiude tutto lo spirito del Natale 2021.

Come possiamo non imitare lo stile sexy, provocante e decisamente rosso della regina del Twerk?

Esattamente, Elettra Lamborghini si attiene alle tradizioni per questo Natale 2021 e sceglie di esprimersi in alcuni outfit a tema rigorosamente red. L’influencer si diletta con l’hashtag #ChristmasIsComing e si aggiudica il titolo di reginetta delle Feste, facendo letteralmente impazzire tutti i suoi followers.

Chi non ama seguire le tradizioni a Natale? L’ereditiera non dimostra certo di essere il Grinch, anzi, non vede l’ora che arrivino gli eventi di fine anno. Nell’attesa, decide di lanciarci alcune dritte su scelte d’abbigliamento che noi fashioniste potremmo adottare per presenziare ai vari pranzi e cene dei prossimi giorni.

Il vestito rosso ci sembra un’ottima soluzione per i nostri outfit natalizi. Al di là del simbolismo, il rosso è sinonimo imprescindibile di eleganza e sensualità: ce lo ha sempre dimostrato Jessica Rabbit e ce lo dimostra oggi Elettra Lamborghini!

La moglie di Afrojack annuncia l’uscita del nuovo brano A Mezzanotte e coglie l’occasione per pubblicizzare questa Christmas Song popolando il suo profilo ufficiale Instagram con l’amore per la festività più attesa dell’anno.

Oh oh oh, è arrivata Elettra Lamborghini, in un tubino rosso assolutamente hot per questo Natale 2021 (tu sì che sai essere sexy durante le Feste)

Più sensuale che mai, la pop star indossa in questo scatto un abito lungo a tubino in satin elegante e prezioso.

Il taglio dell’abito è caratterizzato da una scollatura profonda e squadrata, senza spalline, che fa cadere l’attenzione sul corpetto steccato che accompagna le curve di Elettra Lamborghini, accentuandole pur non cadendo nella volgarità.

Elettra non rinuncia al piacere di osare e mostrarsi con audacia in questo tubino rosso, accompagnato da capelli sciolti e collana di rubini che le illumina il volto con il ciondolo a forma di abete.

E’ un look che concentra tutta la sua potenza nel monocromatismo: la pop star infatti, abbina uno scialle dello stesso tessuto ton sur ton, e lascia che le accarezzi le spalle.

Una diva che non passa inosservata. Con questo outfit, l’ereditiera insegna ancora una volta che la grinta è donna.

Chiudiamo nel cassetto la mancanza di fiducia, amiamoci e prendiamo ispirazione da Elettra: osiamo, in questo Natale 2021!