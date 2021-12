Elisabetta Canalis, la sua notte di fuoco inizia dal look. La showgirl mostra il fisico pazzesco attraverso aperture bollenti: l’emozione travolge i fan

Sex symbol per eccellenza degli anni 2000, Elisabetta Canalis sfida le leggi del tempo, superando la bellezza che caratterizzava il suo esordio, più esplosiva ad ogni anno che passa. Una delle veline forse più apprezzate nella storia di “Striscia la Notizia” insieme a Maddalena Corvaglia, nel vincente duo che a distanza di tempo resta indimenticabile.

Solo l’inizio della carriera della showgirl, il cui successo racchiude numerose esperienze, nell’ambito della televisione e del cinema. “Natale a New York“, “La fidanzata di papà“, “A Natale mi sposo“, sono solo alcune delle pellicole alle quali partecipa, ma è nelle vesti di conduttrice che raccoglie maggiori consensi.

La notorietà supera i confini nazionali per raggiungere l’internazionalità, in particolar modo nel periodo in cui frequenta il famoso attore statunitense George Clooney. L’America è nel destino dell’ex velina, che nel 2014 si sposa con il chirurgo italo-americano Brian Perri, con il quale risiede a Los Angeles insieme alla figlia.

La showgirl si tiene in contatto con i fan attraverso il seguitissimo profilo Instagram, dove condivide la sua quotidianità, divisa principalmente in attività sportiva e shooting mozzafiato. Ma non manca il divertimento nella vita dell’attrice, come dimostra con l’ultimo magnetico outfit indossato per un evento Tom Ford.

Elisabetta Canalis in jumpsuit seduce il web

Se per un dress code elegante adatto ad un grande evento ci si aspetterebbe un abito da sera, Elisabetta Canalis stupisce con il suo stile sempre originale per rompere le regole. Lo fa con una tuta jumpsuit in total black che disegna la sua silhouette, esaltando al meglio le linee e le forme che ne caratterizzano la seducente bellezza.

Il frutto di tutta la fatica del duro allenamento praticato costantemente trasuda dalla perfezione del suo corpo scolpito, svelando la muscolatura attraverso il cut out del look attillato.

In questo modo seduce il web, completando l’opera con un make up leggero quanto decisivo. Labbra effetto glossy, sguardo delineato, il tutto incorniciato dal taglio scalato con schiariture caramello.

Mentre gli utenti si chiedono quale sia l’incantesimo ricaduto sull’immagine incredibile della showgirl, risulta impossibile trattenere l’impulso involontario dal premere “like”.