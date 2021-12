Elodie inarrestabile, ancora una prima volta per lei. Non la ferma più nessuno: fuori il nuovo singolo

Elodie Di Patrizi. La cantante romana chiude in bellezza il 2021, anno della sua consacrazione definitiva e che l’ha vista risplendere in più occasioni e ruoli diversi

Il 2021, un anno difficile per tutti a causa della crisi sanitaria mondiale, sicuramente non lascerà un brutto ricordo nella memoria della cantante Elodie. La giovane interprete, infatti, ha continuato a cavalcare l’onda del successo del suo terzo album in studio dal titolo “This is Elodie” e ha conquistato i telespettatori italiani con la sua partecipazione eccelsa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, affiancando Amadeus alla conduzione in una serata della kermesse.

È stata tra i concorrenti del reality dedicato ai vip “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” insieme alla collega MYSS KETA e conquistando il gradino più alto del podio. Ha annunciato di essere al lavoro della sua nuova fatica discografica, anticipata dal singolo “Vertigine”, rilasciato lo scorso settembre.

Elodie torna in radio con una collaborazione super

Le ultime fasi dell’anno in corso continuano a essere sotto il segno di Elodie per molteplici motivi.

La cantante è stata recentemente in Puglia sul set del nuovo film di Pippo Mezzapesa dal titolo “Ti mangio il cuore”. La pellicola tocca temi molto impegnati e vedrà la luce nei prossimi mesi; sarà interessante notare l’ex concorrente di “Amici” nelle vesti inedite di attrice.

Elodie è finita sotto i riflettori ultimamente anche a causa della sua vita privata; conclusa la sua storia con il rapper Marracash (ma non il loro rapporto di stima, amicizia e collaborazione lavorativa) pare si stia frequentando con l’ex modello e marketing manager di Armani, Davide Rossi. I paparazzi li hanno già colti insieme, la relazione è ancora agli albori.

Tornando a parlare della sua primaria attività, Elodie conclude il 2021 con un featuring strepitoso. È appena uscito il nuovo singolo di Rkomi dal titolo “La coda del diavolo”. Il brano arricchisce l’album “Taxi Driver” che si configura come un vero e proprio successo, certificato con triplo disco di platino in poco più di 6 mesi.

Ancora una prima volta per Elodie che fino ad ora non aveva mai collaborato con il rapper e cantautore milanese, classe 1994. Il brano, rilasciato il 3 dicembre, è stato scritto insieme a Davide Petrella e Dario Faini.