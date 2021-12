Avete mai visto il fratello di Emma Marrone? Si chiama Francesco, ecco cosa sappiamo su di lui: tutti i dettagli

Emma Marrone è una delle cantanti più note e amate degli ultimi tempi, ha un seguito molto elevato ed i fan aumentano giorno dopo giorno. Nel corso degli anni ha fatto conoscere molti lati del suo carattere, ha vissuto alti e bassi ed ha affrontato tante difficoltà che l’hanno messa a dura prova.

Attualmente è impegnata con il programma “X-Factor”, uno dei programmi più seguiti degli ultimi tempi. E’ molto legata alla sua famiglia ed una delle persone più importanti della sua vita è suo fratello.

Emma Marrone, chi è il fratello Francesco?

Si chiama Francesco, per gli amici e i parenti semplicemente Checco. Ha trentatré anni ed è molto appassionato di calcio. E’ il fan numero uno della sorella, nonostante i due hanno sempre cercato di dividere la vita pubblica da quella privata.

Entrambi non sono soliti pubblicare foto insieme sui social ma in rare occasione lo fanno, una di queste è il compleanno. Più di due mesi fa, infatti, Emma Marrone ha condiviso uno scatto con il fratello: un abbraccio spontaneo che non è passato inosservato.

“Ogni giorno sei il mio regalo della vita. Che bello poterti chiamare Fratello. Ti amo”, ha scritto la cantante sotto al post.

Tutti hanno potuto notare la bellezza di Francesco che inoltre è molto seguito sui social come se fosse anche lui un vip. Il rapporto tra i fratelli Marrone è molto solido e anche se non passano molto tempo insieme, quando la cantante torna a Lecce non perde occasione di dormire nel lettone con lui.

Chissà se prima o poi anche Francesco non prenda la decisione di spopolare in televisione ed iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo? I fan sarebbero molto curiosi di vederlo in qualche programma o reality.