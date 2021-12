Flavio Insinna, durante la puntata odierna de “L’Eredità”, si è trovato di fronte ad una scena che lo ha messo fortemente in imbarazzo: “Non me lo merito”

Il conduttore de “L’Eredità” è entrato nel cast della trasmissione in un momento particolarmente delicato. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel marzo 2018, il quiz game di Rai 1 ha attraversato una fase sicuramente non semplice da gestire. Moltissimi i volti dello spettacolo che avrebbero potuto prendere il posto di Frizzi. Nessuno, tuttavia, sembrava degno di occupare quel ruolo che Fabrizio ricopriva magistralmente.

La scelta, che alla fine ricadde su Flavio Insinna, non è stata certamente rimpianta dal pubblico. L’ironia del presentatore e la sua umiltà lo hanno reso uno dei personaggi più amati della tv. Proprio oggi, durante la puntata de “L’Eredità”, il conduttore si è trovato coinvolto in un siparietto che lo ha messo fortemente in imbarazzo. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Flavio Insinna spiazzato da ciò che gli è accaduto: “Non me lo merito”

Sono rari i momenti in cui i concorrenti riescono a mettere in difficoltà Flavio Insinna. Di solito, è proprio il conduttore de “L’Eredità” ad ironizzare e a prendere in giro gli aspiranti vincitori, stuzzicandoli nei loro punti deboli. Tuttavia, nel corso della puntata di quest’oggi, venerdì 3 marzo, la situazione si è improvvisamente capovolta. Insinna, in seguito alla presentazione di una concorrente, si è infatti trovato fortemente a disagio.

“Ho già preso parte a L’Eredità nel 2012” – ha dichiarato la partecipante, per poi sganciare la bomba – “Se sono tornata è solamente per conoscerti“. Flavio Insinna, spiazzato dalle dichiarazioni della donna, ha replicato al complimento con la voce rotta dall’emozione: “Che imbarazzo, non merito tutto ciò. Grazie, sono davvero imbarazzato“. Il pubblico, per stemperare l’atmosfera, ha tributato al presentatore un lunghissimo e sentito applauso.

Mai, nello studio de “L’Eredità”, si era verificata una simile scena. Flavio, con le sue doti umane e professionali, è entrato nel cuore di tutti gli italiani, che ad ogni occasione non mancano di dimostrargli il loro affetto incondizionato.