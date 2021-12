Arriva un drastica decisione per Gerry Scotti. La carriera del conduttore è così segnata per sempre: succede l’impensabile.

Battuta sempre pronta, carisma innato, personalità travolgente. Gerry Scotti è uno dei conduttori più apprezzati, entrato nelle case di milioni di italiani anno dopo anno.

Classe 1965 ha raggiunto nel corso della sua brillante carriera innumerevoli traguardi, guidando format di successo, tanto che all’età di 65 anni è ancora sulla cresta dell’onda prendendo parte a trasmissioni di successo.

Famoso soprattutto per la conduzione di game show, si è inoltre distinto a “Tu si que vales”, programma di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5, che ha fatto nelle ultime puntante un picco di ascolti. Qui ha catalizzato l’attenzione con la sua simpatia e la sua capacità di scovare talenti rari e particolari.

Diventato nonno di recente, tuttavia arriva una batosta nel suo percorso. Ecco costa sta succedendo.

Gerry Scotti: quella battuta d’arresto che cambia tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “Le bellezze sarde si distinguono”. Giorgia Palmas esagera: il suo stacco di gambe scatena i commenti sul web – FOTO

Una rivelazione sbalorditiva sulla carriera di Gerry Scotti ha lasciato tutti senza fiato. Uno dei suoi game-show più amati si stoppa per lasciare il post a un altro programma.

Si tratta di “Caduta Libera”, in onda dal 2015 per un totale di 954 puntate, sotto la guida di Gerry da sempre. La macchina organizzativa della trasmissione si è spenta, in quanto sostituita da un altro format.

Si tratta di “Gong” un programma a giochi, dove divertimento è la parola d’ordine, presentato da Enrico Papi che torna così a Mediaset, dopo la conduzione a “Scherzi a Parte” con cui ha raggiunto grandi consensi. Da “Sarabanda a “Guess My Age”, in onda su Sky, i programmi del conduttore hanno sempre molto successo.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “La dea del Natale”. Caterina Balivo si prepara per le festività ma i fan notano un particolare inquietante – FOTO

La prossima settimana si registreranno le puntante nel nuovo programma, in onda su Canale 5, soppiantando così il programma di Gerry.