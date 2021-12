“Le bellezze sarde si distinguono”. Giorgia Palmas esagera: il suo stacco di gambe scatena i commenti sul web. Che incanto – FOTO

Giorgia Palmas. Se vi ricordate di lei solo in qualità di ex velina, male per voi. La showgirl è piena di sorprese. L’ultima è davvero interessante e con un compagno di lavoro inedito

Era il 2002 quando una giovanissima ragazza di appena vent’anni approdò sul piccolo schermo in uno dei programmi cult di Canale 5 , “Striscia la Notizia”. Parliamo della frizzante Giorgia Palmas a cui toccò il compito ingrato di sostituire, in qualità di velina mora, Elisabetta Canalis, che rappresentava fino a quel momento uno dei volti più amati e iconici del famoso tg satirico.

Molte sono le cose in comune tra di loro: entrambe sarde, more, bellissime e con un futuro radioso nel mondo dello show business. Giorgia Palmas, infatti, non ha fatto rimpiangere assolutamente il passato ma si è guadagnata di diritto un posto nel cuore degli italiani. Ha continuato la sua carriera sempre con professionalità e talento, tuttavia, seguendo il trend attuale, ha proseguito la sua strada verso altri lidi, concedendosi un nuovo capitolo su differenti piattaforme.

Giorgia Palmas: la novità che nessuno si aspettava con un insolito compagno

Giorgia Palmas, così come molte colleghe, utilizza il web come nuovo scenario per il suo lavoro. Non solo showgirl ma, oggi, alla soglia dei 40 anni, è un’influencer con grande seguito.

I numeri parlano forte e chiaro; attualmente il suo contatore su Instagram sfiora quasi due milioni di follower che, giorno dopo giorno, attendono da lei aggiornamenti.

Grande successo anche nella vita privata. Giorgia Palmas, chiusa la relazione con il calciatore Davide Bombardini dal quale ha avuto la figlia Sofia, è legata all’ex nuotatore e campione mondiale Filippo Magnini.

I due appaiono innamoratissimi, condividendo spesso immagini della loro vita privata sui social; hanno coronato il loro sogno d’amore il 12 Maggio scorso, sposandosi finalmente dopo aver rimandato varie volte a causa dell’emergenza Coronavirus. Erano già stati inondati da una felicità dilagante con l’arrivo nel settembre 2020 della piccola Mia, arricchendo ancora di più la loro famiglia.

Proprio il marito è il suo inedito compagno di lavoro. Giorgia Palmas e Filippo Magnini conducono insieme un format sul web dal titolo “Assaggi” in cui scherzosamente si dilettano ai fornelli, dando prova nuovamente della loro incredibile complicità.

L’ultimo post pubblicato dall’ex velina la vede, però, in solitudine, proponendo uno scatto d’incredibile magnificenza. Vestito attillato dai toni pastello e uno stacco di gambe che lascerebbe stupefatto chiunque: la sua eleganza non ha confini.

Se ne accorgono anche i follower che non possono fare a meno di commentare: “Le bellezze sarde si distinguono”, “Splendore”, “Sei davvero Venere…Complimenti tu e Filippo siete una bella coppia”, “La piu’ bella e naturale in assoluto!”.