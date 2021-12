La ballerina di Amici continua a lanciare importanti messaggi al suo pubblico: lo ha fatto anche questa volta parlando di standard sociali sui canoni di bellezza

In poco meno di un anno ha guadagnato più di un milione e mezzo di followers che continuano a supportarla e a seguirla con grande passione. La vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile, non perde occasione per lanciare importanti messaggi attraverso i propri canali social e lo ha fatto anche questa volta. Attraverso un post Instagram ha voluto riflettere sui canoni di bellezza spesso imposti dalla società.

Le parole di Giulia Stabile: “Non esiste una perfezione assoluta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Amatissima dai giovani, Giulia Stabile continua a lanciare messaggi volti a promuovere l’autenticità e l’accettazione di se stessi. Lo ha fatto durante il suo percorso all’interno del talent, combattendo contro le proprie insicurezze, e non ha smesso di farlo anche una volta uscita dal programma.

Accettare le proprie imperfezioni e vedere la bellezza nelle più piccole cose, risaltandola nel modo migliore. Temi cari alla ballerina che non perde occasione di affrontarli anche e soprattutto attraverso i social media.

Il suo ultimo post parla proprio di questo, come dimostrano le parole utilizzate per sponsorizzare una linea di skincare. “Qualcuno un giorno ha detto che la bellezza sta negli occhi di chi guarda” -riflette- “già, perché ognuno di noi ha la sua bellezza, non esiste un canone, non esiste una perfezione assoluta“.

Da qui il consiglio rivolto al suo pubblico: “Trova la tua bellezza, parti dalla tua pelle. Impara a prendertene cura e sorridi“. Sebbene la riflessione fosse parte di una campagna pubblicitaria la giovane ha più volte affrontato questi argomenti e la sua posizione in merito è piuttosto chiara.

Bisogna accettarsi per quello che si è, cercando di prendersi cura della propria persona e di non lasciarsi intaccare dagli standard sociali. Lei ha imparato a farlo, come ballerina e come donna.

Oltre alle attività social, Giulia Stabile continua la sua esperienza come ballerina professionista di Amici. È invece terminata da poco la sua avventura tra i conduttori di Tu Si Que Vales che potrebbe aprirle le porte per ulteriori nuovi progetti.