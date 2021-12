“Ballando con le stelle” Iva Zanicchi, terribile incidente. IL VIDEO da brividi

L’ex opinionista dell’Isola dei famosi si è infortunata alla vigilia della sua presenza nel programma televisivo ‘Ballando con le Stelle’.

Milly Carlucci, la presentatrice della trasmissione televisiva ‘Ballando con le stelle‘, la scorsa settimana aveva annunciato la nota Iva Zanicchi come ospite d’onore della puntata successiva: apparirà in veste di ballerina, nella semifinale del talent show, in onda domani 4 dicembre 2021.

La sua ospitata è stata però ostacolata da un incidente avvenuto alla vigilia della puntata: come dichiarato ai suoi seguaci, la famosa ex politica italiana sarebbe scivolata, sbattendo il piede sinistro.

“Non è rotto, ma è una brutta distorsione e fa molto male” Sono state queste le parole utilizzate dalla talentuosa attrice, per informare i suoi fan riguardo l’accaduto.

Riuscirà Iva Zanicchi a prendere parte alla semifinale di Ballando con le stelle? Non ci resta che sperare si riprenda presto ed aspettare sue notizie…

Iva Zanicchi, il VIDEO nello studio medico: tutta Italia è preoccupata per lei…

L’infortunio della Zanicchi mette a repentaglio la sua presenza al programma ‘Ballando con le stelle’, come ospite di Milly Carlucci.

I suoi 192.000 followers continuano a chiedersi come sta e a sperare si rimetta presto…

Tuttavia questo non è l’unico incidente pre – puntata della strepitosa ottantunenne: nel 2019, infatti, Iva Zanicchi si infortunò pochi minuti prima della diretta del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’.

La caduta dalle scale mise a rischio la sua presenza in puntata come opinionista: nonostante l’incidente, però, la favolosa conduttrice televisiva decise di non mancare, regalando una gioia immensa a tutti i suoi fan e a tutti i telespettatori.

Ecco il video che stavate aspettando… il post ha ricevuto centinaia e centinaia di commenti di conforto e supporto.

Riuscirà la Zanicchi a rimettersi in forze prima di domani? Il pubblico italiano non si domanda altro…