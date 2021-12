Katia Ricciarelli a rischio squalifica. La concorrente, durante le scorse ore, ha pronunciato una frase che ha scatenato le ire del pubblico: “Che vergogna”

Quest’anno, il “Grande Fratello Vip” ha deciso di tenere un comportamento differente rispetto ad eventuali insulti o frasi denigratorie pronunciate dai concorrenti. Queste, nello specifico, le parole che Alfonso Signorini aveva pronunciato nel corso della puntata iniziale della corrente edizione: “Il politicamente corretto ci ha davvero rotto le scatole“.

La linea che gli autori hanno voluto seguire è quella di valutare, di volta in volta, il contesto e le circostanze in cui determinate frasi vengono pronunciate. Nelle scorse ore, tuttavia, le esternazioni di Katia Ricciarelli hanno decisamente superato ogni limite. La squalifica, in questo caso, potrebbe arrivare già nel corso della diretta di questa sera.

Katia Ricciarelli a rischio squalifica. La frase che tutti hanno criticato: “Una vergogna”

Gli autori del “Gf Vip”, lungi dal voler proporre un’edizione dai toni eccessivamente moralistici, hanno deciso di intraprendere un percorso diverso in concomitanza della sesta edizione del programma. Di fronte a frasi che potrebbero urtare la sensibilità del pubblico, il Grande Fratello valuterà l’espulsione dei concorrenti soltanto dopo aver esaminato il contesto e le circostanze che abbiano condotto ad atteggiamenti denigratori.

Nelle scorse ore, tuttavia, il pubblico che segue il programma non ha potuto evitare di sottolineare un’espressione fortemente offensiva, pronunciata da Katia Ricciarelli. La cantante, in un dialogo con Soleil Stasi e Manila Nazzaro, si è lasciata andare ad un’osservazione piuttosto grave, relativa alla new entry Biagio D’Anelli.

“Ma è normale o è gay?“, ha domandato la Ricciarelli alle compagne, non considerando il fatto che una simile esternazione potesse risultare, agli occhi dei telespettatori, un’esternazione dai toni omofobi. Soleil e Manila, che non si sono accorte della gravità della situazione, hanno negato l’omosessualità di Biagio. Il pubblico, tramite i canali social, non ha mancato di criticare duramente la cantante, che non sarebbe nuova ad esternazioni di questo genere.

“Che schifo“, “Una vergogna“: questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti. La squalifica, considerati gli sviluppi della vicenda, dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.