La regina della tv il 5 dicembre festeggerà il compleanno accanto al marito Costanzo che la supporta e sostiene da ormai 27 anni con amore e rispetto.

Queen Mary, la padrona di casa di alcune delle trasmissioni di punta di Canale 5 da “C’è posta per te”, a “Uomini e Donne” fino a “Amici”, il prossimo 5 dicembre raggiungerà un traguardo importante.

60 anni che la regina della tv ha deciso di festeggiare in solitaria con una festa intima, pochi amici e il compagno di una vita che ormai da 27 anni le è accanto.

E proprio Costanzo in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato come si svolgerà la festa, gli invitati e cosa c’è alla base del rapporto con Maria De Filippi dopo tanti anni di vita passata insieme. Parole toccanti che sono da esempio a moltissime altre coppie più giovani.

Maurizio Costanzo non ha peli sulla lingua: “Siamo amici da 27 anni”

Ai microfoni di Oggi Costanzo ha scelto di svelare molto della festa per il compleanno della moglie che compie 60 anni. Molti si sarebbero aspettati un mega party, invece…

“Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità – fa sapere al settimanale Oggi – È la cosa che ci piace di più“.

Il conduttore ha poi precisato, su richiesta del giornalista, cosa c’è alla base del loro rapporto così duraturo: “Io e Maria siamo sposati da 27 anni e la risposerei anche domani” – confessa.

“Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale. Senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta“.

Maurizio poi puntualizza che non è riuscito a capire subito quanto di bello avesse tra le mani: “Non ho avuto la lucidità di comprenderlo subito. Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c’è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda convinzione“.