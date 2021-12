Mediaset esce allo scoperto e annuncia drastici cambiamenti. Il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci è scritto

Il palinsesto Mediaset si prepara a cambiare. Nei giorni scorsi si sono susseguite tantissime indiscrezioni sulle modifiche in mente da parte del Biscione. Cambi di programma, sostituzioni ed una proposta rinnovata per il periodo natalizio e non solo.

Si è parlato molto del futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci, le due conduttrici di punta a cui sono affidati i programmi di intrattenimento ed informazione del pomeriggio e del mattino. Dopo tante voci, l’azienda esce allo scoperto e comunica ai telespettatori cosa accadrà. Tra Barbara e Federica ci saranno degli incroci pericolosi.

Mediaset stravolge Canale 5, destino scritto per D’Urso e Panicucci

Le voci circolate sul palinsesto Mediaset si sono rivelate tutte giuste. L’azienda della famiglia Berlusconi, infatti, tramite un comunicato stampa ufficiale, ha confermato che Barbara D’Urso dopo la pausa natalizia tornerà al timone del suo “Pomeriggio Cinque”.

Nulla di fatto, invece, per Federica Panicucci che, per il momento, sembra essere “sparita” dalla programmazione Mediaset. Fino al 4 febbraio non c’è traccia di lei in “Mattino Cinque” che resta nella conduzione solitaria di Francesco Vecchi.

Sul futuro della compagna di Marco Bacini non si sa nulla. Al momento si rilassa con qualche giorno di vacanza prima di cominciare ad organizzare il Capodanno di rete che le è stato affidato.

Cosa vedremo dunque su Canale 5 nelle vacanze natalizie? “Mattino Cinque News”, dal 13 dicembre al 4 febbraio nel solito orario, condotto da Francesco Vecchi e “Pomeriggio Cinque News” dal 20 dicembre al 14 gennaio con la conduzione della giornalista Simona Branchetti.

Barbarella tornerà nella sua veste consueta da lunedì 17 gennaio con il classico “Pomeriggio Cinque”. Se Carmelita dunque riconquisterà il suo “posto” pomeridiano, per La Panicucci tutto tace. La conduttrice in una recente intervista su Chi non si è espressa su questa cosa.

Per lei si era parlato della possibilità della conduzione del nuovo reality sul quale Mediaset ha deciso di investire, “La Talpa” ma secondo le ultime indiscrezioni la favorita sarebbe Ilary Blasi.

Grandi rivoluzioni in casa Mediaset? Cambia tutto e cosa succede? Solo aspettando comunicazioni ufficiali potremo saperlo.