I mercatini di Natale più belli del mondo, impossibile non visitarli

Le vacanza di Natale sono alle porte, volete scoprire dove si trovano i migliori mercatini delle feste? Scopriamolo

Dopo un anno e mezzo passato nella morsa della pandemia, finalmente si respira un’aria di libertà. Nonostante ci sia ancora un stato di allerta, per il momento la situazione è sotto controllo e questo consente a tutti di prenotare viaggi per le vacanza natalizie. Dopo un anno riaprono gli impianti sciistici e anche i mercatini di Natale. Scopriamo quali sono allora le mete da non perdere.

Mete per le feste natalizie del 2021

A breve ci sarà l’atteso ponte dell’Immacolata, la festa che precede il Natale. Molti ne approfitteranno per partire e farsi una mini vacanza in montagna o altrove. Vediamo allora quali sono le mete più gettonate e da non perdere. Trapani accoglie i turisti con concerti, mostre e presepi artistici, ma anche sfilate musicali.

Anche il paese accanto propone il suo Presepe ma vivente però, all’interno della magica Grotta di Mangiapane. Passiamo invece alla Liguria, che nonostante sia conosciuta più come meta estiva anche d’inverno regala chicche da non perdersi.

In particolare la città di Alassio, nota per la movida e i negozi, a Natale si trasforma in una vera e propria Christmas Town. Anche in Lombardia però non manca il divertimento e la magia del Natale. Sul Lago di Garda per esempio ci saranno moltissimi mercatini e piste di pattinaggio sul ghiaccio vista lago.

Inoltre ci sono piscine termali in molti hotel dove potersi rilassare. Per chi ama gli scii e ne ha sentito la mancanza l’anno scorso, si consigliano mete meno note per evitare la calca di persone. Ad esempio i Piani di Bobbio, Valtorta e Aprica, tutti in Lombardia. Ci sono autobus che partono da Milano per raggiungere queste mete.

Meglio evitare gli affollamenti, quindi anche per quanto riguarda i mercatini di Natale ci sono alcuni luoghi meno noti dove divertisti. Come il Lago di Carezza in Val d’Ega, dove ci sono casette di legno intorno all’acqua del lago ghiacciata. Un’atmosfera a dir poco magica e natalizia. Ci sono anche quelli di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo, raggiungibile con il treno panoramico suggestivo delle Centovalli. Insomma le mete non mancano, a voi la scelta!