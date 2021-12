Per Michela Qauttrociocche oggi è un giorno speciale e accanto a lei c’è la sua migliore amica che le dedica un messaggio strepitoso

Per Michela Quattrociocche oggi è una giornata speciale, l’attrice compie trentatré anni e si sta preparando per festeggiare insieme ai suoi cari. E’ ormai molto tempo che è lontano dai riflettori, ma è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti strepitosi.

Su Instagram la sua migliore amica ha già pubblicato una foto e un messaggio per la festeggiata. Parole commoventi e tanta emozione in un solo scatto.

Michela Quattrociocche e Laura Chiatti: sensuali e di classe, uno spettacolo – FOTO

Laura Chiatti è stata la prima ad aver fatto gli auguri di compleanno all’attrice romana ed il post ha già fatto il giro del web che è impazzito nel vedere così tanta bellezza. L’amicizia racchiusa in un abbraccio, la festeggiata indossa un vestito rosso e la moglie di Marco Bocci un abito rosa.

“Si fa presto a dire amica, tu sei di più… tu sei un’anima salvifica. Che sia benedetto il giorno in cui ti ho incontrato, perché da lì, il mio cuor da te non si è mai spostato. Tu ci sei anche quando non so di esserci nemmeno io, e per questo quando ti guardo ringrazio Dio. – ha scritto la Chiatti – Nonostante le nostre infinite stranezze , tu sei una delle mie poche certezze. Buon compleanno bellezza della natura , noi siamo l’esempio che l’amor esiste e che dura…”.

La Quattrociocche ha risposto immediatamente alla dedica dell’amica scrivendo: “Mi fai piangere io ti amo follemente grazie amica mia del mio cuore noi per sempre”. Laura e Michela sono amiche da anni, condividono molti momenti insieme e la loro complicità supera ogni limite. I fan le adorano e le supportano in ogni situazione.