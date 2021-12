Natale, regali sotto ai 10 euro: idee carine e originali per chi ha tutto

Il Natale è alle porte ed è cominciata ufficialmente la folle corsa ai regali: è giusto che tutti scartino qualcosa, per questo un po’ di idee su cosa fare per risparmiare

Siamo ufficialmente nel mese più amato dell’anno: la città si è riempita di luci, di addobbi e il Natale si fa sempre più vicino. Più passano i giorni, più la corsa ai regali si fa sfrenata: bisogna trovare non solo il regalo giusto, ma anche qualcosa che stia in offerta o che comunque non costi troppo, considerando che le persone da accontentare sono tante. E cosa bisogna fare se il budget è troppo basso? Niente paura, è possibile far scartare i regali a tutte le persone care senza spendere troppi soldi.

Idee per regali di Natale economici e originali: fare bella figura spendendo poco

Un gadget fotografico. A chi non piace avere ricordi di questo genere? Che sia una cornice con una foto, un puzzle, una tazza, gli studi fotografici sono pieni di idee carinissime e che verranno sicuramente apprezzate. Un paio di orecchini natalizi. I negozi in questo periodo sono pieni di cose di questo genere, e se il destinatario del regalo è qualcuno a cui piacciono i gioielli, questo è un ottimo modo per renderlo felice. Una cravatta natalizia. Con dei Babbo Natale disegnati, o addirittura con le lucine, è un regalo davvero molto simpatico da far indossare a qualcuno per il periodo delle festività! Una agenda per il 2022. Oltre al Natale, è alle porte anche un nuovo anno e questo è un ottimo regalo per chi non ha ancora acquistato una agenda pre l’anno che ci attende! Cioccolata. A chi non piace? I supermercati vendono tantissime confezioni carine e natalizie. Un set di tisane. Per gli amanti degli infusi, questa è una idea incredibile. Make-up. Per gli amanti del trucco, è possibile fare un pensierino carino come una tinta labbra, un mascara, un rossetto o un fondotinta. Tantissimi brand famosi forniscono molteplici idee sotto ai 10 euro.

Ci sono tantissime cose carine che possiamo trovare sotto ai dieci euro: calzini colorati, gadget di ogni tipo o tanto, tanto cibo. Quello non fa mai male, soprattutto a Natale!