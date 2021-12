“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso commette uno scivolone clamoroso: “È la strategia del mio programma”

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha commesso un clamoroso scivolone nel corso della diretta: “È la strategia del mio programma”. A cosa si riferiva la conduttrice?

Il fatto che “Pomeriggio 5” non stia decollando in termini di ascolti non è ormai un mistero. Nonostante il cambio di rotta imposto dai vertici di Mediaset, che hanno richiesto una trasmissione maggiormente focalizzata su casi di attualità e cronaca, questa rinnovata versione del noto format non sta convincendo i telespettatori. Al netto della dedizione di Barbara D’Urso, “Pomeriggio 5” non sembra in grado di eguagliare il successo de “La vita in diretta”.

In aggiunta, proprio nel corso dell’appuntamento odierno, Barbara D’Urso ha commesso uno scivolone clamoroso. Nel passare da un argomento al successivo, la presentatrice ha pronunciato una frase che non è passata inosservata ai più. Ci saranno ripercussioni?

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso e lo scivolone clamoroso: “È la strategia del mio programma”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Marcello Messina, dopo l’addio arriva la dichiarazione bomba: “Volevo farla finita”

Come al solito, la puntata odierna di “Pomeriggio 5” si è rivelata ricchissima di tematiche da affrontare, pur con l’esigenza di rispettare le strette tempistiche della diretta. Per tale motivo, nel passare dal primo blocco della trasmissione, incentrato sull’attualità, al secondo blocco inerente al gossip, la conduttrice ha commesso un clamoroso scivolone. Il tutto è avvenuto mentre la D’Urso intervistava Filippa, l’infermiera che, nelle scorse ore, ha smascherato un no-vax che ha tentato di ottenere il green pass in maniera subdola, sottoponendosi alla vaccinazione con un braccio in silicone. Proprio mentre l’operatrice stava raccontando l’episodio, la presentatrice l’ha interrotta con queste parole: “Scusami, ma io devo andare veloce. È questa la strategia della trasmissione“.

La rapidità con cui la D’Urso ha liquidato l’ospite, ovviamente, era dovuta all’urgenza di discutere di un’ulteriore, scottante tematica: la truffa ai danni di Flavia Vento. La donna, negli scorsi giorni, è infatti rimbalzata su tutti i giornali per via della sua falsa corrispondenza con Tom Cruise. Ospite di “Pomeriggio 5”, la showgirl ha commentato con queste parole la vicenda: “Gli avevo mandato un messaggio su Twitter per dirgli che non vedevo l’ora di vedere il suo nuovo film. Per 6 mesi ho chattato con un uomo che si spacciava per lui“.

Gli analisti della D’Urso, di fronte al racconto della Vento, non si sono mostrati affatto clementi. La giornalista Candida Morvillo, in particolare, non ha fatto mistero di non credere affatto alle buone intenzioni di Flavia. “I messaggi che ci hai mostrato non sono romantici, non capisco come hai potuto credere a certe cose” – l’ha rimproverata la Morvillo, per poi aggiungere – “Io penso che tu te lo sia inventato“. L’unica a difendere la Vento era Turchese Baracchi, amica della showgirl da molti anni: “Possiamo colpevolizzarla del fatto di aver creduto in un sogno? Voi non vi siete mai illusi?“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Shaila Gatta in intimo sul divano. Repertorio di FOTO, le nudità vengono svelate…

La D’Urso, in qualità di mediatrice, ha tentato di riportare l’ordine fra i suoi ospiti, sottolineando la gravità di una tematica come quella delle truffe amorose. Resta ancora da chiarire, tuttavia, il motivo per cui la Vento non abbia denunciato l’artefice di questa messinscena.