Il direttore artistico del Festival di Sanremo, in accordo con la Rai, decide di cambiare drasticamente il regolamento dopo l’apparente fuga di notizie di questa settimana. Cosa sta accadendo

Mercoledì 15 dicembre si terrà in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani che decreterà ufficialmente chi saranno i due artisti emergenti che parteciperanno alla gara dei big del Festival di Sanremo. Una serata all’insegna della musica e non solo, condotta dal direttore artistico Amadeus, che avrebbe permesso al pubblico di scoprire ufficialmente anche i nomi dei ventidue big della settantaduesima edizione. Quanto accaduto alcuni giorni fa ha portato però il conduttore e la Rai alla modifica del regolamento e delle modalità di diffusione di una delle notizie più attese.

Amadeus e la Rai cambiano il regolamento: quando saranno svelati i nomi dei Big

Sebbene la serata del 15 dicembre procederà come stabilito, con i finalisti di Sanremo Giovani che si giocheranno il posto all’interno della gara canora, cambierà invece la modalità con la quale il pubblico conoscerà i nomi dei big. Questa modifica del regolamento è stata attuata dopo che il settimanale Chi ha voluto rivelare in anticipo i nomi dei primi sedici artisti che apparentemente parteciperanno al Festival di Sanremo.

Nessuna conferma rispetto ai nomi annunciati, sebbene il magazine di Alfonso Signorini sia noto per aver spifferato in passato gli artisti scelti per la gara. Il comunicato della Rai arriva a poche ore dalla pubblicazione della lista, insediando così il dubbio che i nomi possano essere veri.

“Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano” -si legge nel comunicato ANSA- “dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli artisti sin dal giorno 2 Dicembre 2021“. Questo significa che Amadeus potrà, in qualunque momento e in qualsiasi modo, rivelare i nomi dei cantanti in gara nella categoria big.

Gli artisti scelti saranno in qualsiasi caso presenti alla serata finale di Sanremo Giovani quando il pubblico avrà ufficialmente il quadro completo di chi parteciperà alla prossima edizione del Festival.

Non è dato sapere quando e come i primi nomi saranno annunciati, se tramite trasmissioni televisive o account social. Il pubblico continuerà ad attendere con impazienza la lista completa dei cantanti prescelti.