“Senza fiato”. Michelle Hunziker, il maglione scoperto fa impazzire FOTO

Michelle ha pubblicato un video su Instagram dove ironizza su quante cose entrano nella sua nuova pochette. I commenti sono stati inevitabili: “Sei la nuova Mary Poppins?” facendo chiaramente riferimento alla pochette che nel video appare quasi magica, perché al suo interno c’entrano addirittura alberelli di Natale e scatoloni.

Il video è diventato virale in pochissimi minuti: da quando è diventato possibile e facile fare questi video, Michelle non riesce a fare a meno di esprimere tutta la sua fantasia che, come abbiamo visto, n’è parecchia.

Non è un caso se Michelle ha milioni di followers su Instagram: ci sono tantissime persone a cui riesce a migliorare le giornate con un sorriso o una risata. È oramai un vero e proprio talento con questi filmati e ogni due giorni riesce a divertire il suo pubblico.

