“Ci mandi al manicomio”, Shaila Gatta in intimo sul divano. Repertorio di FOTO, le nudità vengono svelate…

Shaila Gatta, il suo ultimo repertorio di foto ha mandato in tilt la piattaforma di Instagram: le sue nudità vengono completamente svelate…

La velina mora che a “Striscia la Notizia” ha battuto ogni record immaginabile è entrata a buon diritto nel cuore degli italiani. Dopo aver fatto parte del cast della trasmissione per oltre quattro anni, l’ex concorrente di “Amici” è tornata a deliziare il pubblico con i suoi stacchetti, a fronte della momentanea assenza di Giulia e Talisa, nuove veline del tg satirico.

La Gatta, che pur di affacciarsi al mondo televisivo ha lavorato duramente, rinunciando a qualunque tipo di frivolezza che potesse distoglierla dai propri obiettivi, ad oggi è amatissima ed altrettanto seguita sui social. Proprio attraverso Instagram, Shaila ha deciso di spingersi oltre pubblicando un repertorio di foto da svenire!

Shaila Gatta in intimo sul divano. Repertorio di FOTO, le nudità vengono svelate…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il Volo, Ignazio Boschetto si è fidanzato ufficialmente: non immaginerete mai chi è – FOTO

L’ultima compilation pubblicata da Shaila Gatta ha già ottenuto un successo strepitoso, nonché apprezzamenti sfrenati da parte dei suoi 824mila fan. L’ex velina mora, che spesso si diletta in performances acrobatiche che ne mettono in mostra le indiscusse doti da ballerina, è anche una giovane donna dal fascino inesauribile. Nelle foto in questione, l’ex concorrente di “Amici” ha deciso di proporsi in intimo, accendendo nell’immediato le fantasie dei fan.

Nel primo scatto, la canotta bianca copre a malapena il prosperoso décolleté, sollevandosi in corrispondenza del punto vita per permettere agli ammiratori di ammirare il ventre piatto della modella. Impossibile non notare un particolare bollente, su cui tutti gli utenti hanno indugiato: la Gatta non indossa il reggiseno.

Nei successivi due scatti, è il fondoschiena della modella a farla clamorosamente da padrone. Shaila, distesa sul divano, lascia che la fotocamera immortali il suo corpo statuario: un concentrato di curve e di angolature pericolose, che mettono in risalto le nudità della modella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gerry Scotti fatto fuori senza ritegno: per il conduttore nulla da fare

“Ci mandi al manicomio“, è la constatazione bollente di un fan. “Mai volgare, sempre al top“, è invece il complimento di un altro ammiratore. Il successo di Shaila, stando alle testimonianze social, non sembra destinato ad esaurirsi così in fretta.