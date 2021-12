Justine Mattera ha fatto sognare il popolo del web: la visione esplosiva è da infarto. Subito è boom di like e commenti.

Curve sbalorditive, fascino irresistibile, verve unica. Justine Mattera torna a stupire il popolo del web con la sua bellezza mozzafiato.

Occhioni azzurri, chioma bionda, lineamenti angelici, fisico da urlo, nonostante abbia compiuto 50 anni è come se per lei il tempo si fosse fermato. Showgirl, modella, attrice, conduttrice, è in forma smagliante, proprio come lo era quando ha esordito nel mondo spettacolo.

Di origini statunitensi, si è trasferita in Italia dove ha raggiunto incredibili traguardi, costruendo una carriera pazzesca: tra format, film e shooting ha conquistato una grande popolarità non solo sugli schermi, ma anche sul web.

In particolare su Instagram, dove il suo feed è un tripudio di scatti da togliere il fiato. L’ultimo apparso sul suo feed ha mandato in estasi i fan: la visione è da infarto.

Justine Mattera: mozzafiato, fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “La dea del Natale”. Caterina Balivo si prepara per le festività ma i fan notano un particolare inquietante – FOTO

“Scultura”, “Meravigliosa”, “Wow”, “Da paura”, “Solo applausi”, “Svengo”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Justine Mattera. Si tratta di una serie di scatti roventi che hanno fatto perdere la testa ai fan: indosso una mise hot la showgirl americana ha scoperto così le sue curve sbalorditive.

Indosso un abito nero in tulle, trasparente e composto da lacci in pelle, la visione da brividi ha fatto scatenare le fantasia dei suoi 511 mila follower, senza fiato davanti alla panorama devastante.

A rendere ancora più hot gli scatti, le scarpe indossate da Justine: un paio di tacchi neri vertiginosi.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “Le bellezze sarde si distinguono”. Giorgia Palmas esagera: il suo stacco di gambe scatena i commenti sul web – FOTO

Il post è stato un grande successo, come d’altronde ogni contenuto condiviso dalla Mattera che continua a stupire il pubblico con il suo fascino eterno e le sue curve da sogno.