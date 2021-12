Tragico incidente lungo l’autostrada: morta una ragazza di 30 anni

Ieri mattina, in un terribile incidente, avvenuto sull’autostrada A22 a Mattarello (Trento), una ragazza di 30 ha perso la vita. Inutile ogni tentativo dii soccorso.

Una ragazza di 30 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri sull’autostrada A22 a Mattarello, frazione di Trento. La 30enne era alla guida della sua auto che pare abbia tamponato un tir, fermatosi per via di alcuni lavori lungo la carreggiata. Un impatto che non ha lasciato scampo alla giovane automobilista di cui i soccorsi, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Trento, tragico incidente lungo l’autostrada A22: ragazza di 30 anni perde la vita

Non sono chiare le dinamiche dell’incidente costato la vita ad Alessia Andreatta, la ragazza di 30 anni residente a Trento deceduta nella mattinata di ieri, giovedì 2 dicembre, sull’autostrada A22 nel territorio di Mattarello, piccola frazione del comune di Trento.

Alessia, secondo le prime ricostruzioni, come riportano alcune testate locali, tra cui la redazione di Trento Today, si trovava alla guida della sua auto e avrebbe tamponato un tir che la precedeva. Il mezzo pesante pare avesse rallentato per poi fermarsi a causa di alcuni lavori lungo l’autostrada.

In pochi minuti sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione è stata allertato anche l’elisoccorso, atterrato sul posto. Purtroppo, però, i soccorsi, una volta estratta dall’abitacolo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 30enne, deceduta per le gravi ferite riportate nel violento impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge e ora stanno cercando di chiarire le cause e la dinamica dell’incidente mortale.

La notizia della morte di Alessia si è rapidamente diffusa e sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle ultime ore da parte di amici e conoscenti.