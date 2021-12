Veronica Lario com’è diventata? La seconda moglie di Berlusconi a 65 anni è irriconoscibile. Le FOTO sono surreali

Attrice bolognese nota per essere stata al fianco del Premier fino al 2014, oggi la bella Lario ha cambiato vita. Com’è diventata e dove vive?

Pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, classe 1956, ex attrice italiana nota per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi, da cui ha poi divorziato nel 2014.

La loro è stata una relazione turbolenta e piena di macchinosi sotterfugi soprattutto per via degli scandali che hanno portato il marito al centro della cronaca nazionale per molti anni.

Nonostante questo la coppia ha dato vita ad una famiglia molto unita, tre i figli nati nel rapporto e che oggi stanno dando molti nipoti alla ex coppia storica: Barbara, Eleonora e Luigi. All’età di 65 anni Veronica Lario è molto cambiata, vediamo com’è oggi e come conduce la sua vita?

Veronica Lario oggi, sembra un’altra donna! Che cambiamento

Ha debuttato giovanissima nei film “Bel Ami” di Sandro Bolchi e “La vedova e il lavapiatti” di Mario Landi. Nel 1979, molti lo ricorderanno, è stata co-protagonista femminile della commedia teatrale “Il magnifico cornuto” in cui si esibiva completamente nuda.

Biondissima e con lunghi capelli folti e riccioluti, un sorriso di ghiaccio e labbra polpose da baciare. Anche per lei gli anni sono passati, lo scorso 19 luglio ha spento 65 candeline sulla torta ma inspiegabilmente sembra che per lei il tempo si sia fermato.

Lo sguardo austero e magnetico di sempre, qualche ritocchino alle labbra oggi più piene e agli zigomi liftati per darle una forma più armonica all’ovale del viso. Il cambiamento più drastico però i capelli che oggi sono di un color castano cioccolato super lisci sotto le spalle.

Un look più adatto alla sua età che porta con grande rispetto di sé ed eleganza estrema, tratto che non ha mai abbandonato. Lontana dalle telecamere e dal gossip conduce una vita riservata in cui l’unico spazio è occupato dai nipoti che i figli le hanno regalato nella sua terza età super felice.

La ex di Berlusconi oggi vive in un super attico del grattacielo Magnolia a Torri Bianche, quartiere moderno di Vimercate. L’acquisto è stato possibile grazie all’assegno di mantenimento mensile di 1,4 milioni che l’ex marito le ha lasciato dopo vent’anni presso villa Belvedere.