Il Volo, Ignazio Boschetto si è fidanzato ufficialmente: non immaginerete mai chi è – FOTO

Scopriamo qualcosa di più sulla stupenda fidanzata di Ignazio Boschetto, lei è una vera fuoriclasse nel suo Paese nativo.

Ignazio Boschetto ha trovato la fortuna giovanissimo grazie ad Antonella Clerici nello show “Ti lascio una canzone” dove è stato accoppiato quasi per gioco a Piero Barone e Gianluca Ginoble, oggi suoi compagni di viaggio.

Tante le sofferenze per lui nell’ultimo anno, dalla morte del padre proprio pochi giorni prima dell’esibizione sul palco del “Festival di Sanremo 2021” e poi la malattia che lo ha costretto a momenti di fermo forzato.

Ignazio ha infatti recentemente aggiornato i fan di soffrire di agenesia, ovvero la mancanza di un organo che per lui è un rene. Aspetto con cui oggi convive ma che in alcuni momenti è fastidioso per la sua voce e attività in costante movimento.

Per fortuna per lui c’è un pò di serenità almeno dal punto di vista sentimentale, la sua dolce metà è una modella molto nota nel mondo dello spettacolo e del web. Vediamo di chi si tratta?

Ignazio Boschetto ha trovato l’amore grazie a lei: ma di chi si tratta?

Il cantante bolognese 27enne del trio lirico ‘Il Volo’ è al momento sulla cresta dell’onda vista la popolarità in crescita che il gruppo sta avendo in giro per il mondo.

Forse proprio durante uno dei concerti del gruppo Iganzio ha conosciuto la sua Ana Paula Guedes, una giovane ballerina, come lui classe 1994. La modella dal fisico statuario e i capelli biondi ha lavorato in qualità di ballerina professionista a “Dança dos Famosos” (ovvero la versione brasiliana di “Ballando con le Stelle”) e al momento è coreografa e professoressa di danza.

La storia è venuta allo scoperto a novembre scorso quando Ignazio le ha fatto gli auguri per l’inizio della quarta edizione di “Dança“. Il messaggio recitava: “Buona fortuna amore mio!”, si leggeva in una story Instagram.

Nonostante le ricerche, non si capisce come i due si siano conosciuti e abbia avuto inizio con esattezza la loro storia d’amore, forse durante qualche tour in Sud America da parte del trio. Ciò che è certo è che sono in molti a sperare nella pubblicazione di una loro foto insieme, il tifo per la coppia è alle stelle.