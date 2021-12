Wanda Nara ha deciso di mandare in subbuglio il mondo dei social network condividendo una foto in cui indossa un body travolgente: il fondoschiena è completamente scoperto.

Wanda Nara è una delle regine indiscusse dei social network: la showgirl argentina sa come conquistare le attenzioni degli utenti e condivide ogni giorno scatti sublimi in cui mette in mostra ogni singolo centimetro del suo corpo impressionante. Wanda è sempre sulle prime pagine dei quotidiani: tralasciando l’intreccio causato dalla China Suarez, anche la sua assenza alla festa di Lionel Messi per il pallone d’oro ha fatto discutere.

Wanda, comunque, non ha perso tempo e ha già postato uno scatto che ha fatto vertiginosamente salire la temperatura sul web. Il body indossato dalla showgirl copre ben poco e il suo fondoschiena in primo piano lascia tutti senza parole.

Wanda Nara, il body copre ben poco: fondoschiena scoperto

Wanda, qualche istante fa, ha pubblicato in rete un nuovo scatto illegale. L’argentina indossa uno dei suoi body travolgenti che invece di coprire il suo corpo, scopre anche i lati bollenti. Il fondoschiena, in particolare, è “coperto” soltanto da un filo sottilissimo. I suoi glutei marmorei sono piazzati proprio in primo piano e accelerano i battiti dei cuori degli ammiratori.

L’effetto bianco e nero rende l’immagine ancora più spettacolare. Anche le gambe non hanno alcun tipo di copertura. Il suo fisico da 10 e lode ottiene sempre consensi sui social network. La posa è devastante e Wanda stuzzica la fantasia dei followers sfiorandosi le labbra con un dito. Pioggia di likes e commenti anche per l’immagine di oggi, che ha mandato il web in subbuglio.

Wanda, in questi giorni, ha anche condiviso numerosi scatti in cui piazzava in bella vista il suo décolleté prosperoso, tra canotte impressionanti e scollature da sogno.