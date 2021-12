Decretati i finalisti di X Factor che si giocheranno la vittoria giovedì 9 dicembre. Per la serata finale annunciati gli ospiti: tra loro anche un graditissimo ritorno

Una serata al cardiopalma, terminata con la proclamazione dei quattro artisti che si giocheranno la vittoria finale di X Factor giovedì 9 dicembre. Una doppia manche che ha visto finire al ballottaggio Baltimora ed Erio, i meno votati dal pubblico. L’ultima parola è toccata ai giudici che, per la sorpresa del pubblico, hanno deciso di eliminare il roaster di Manuel Agnelli. Una decisione che fa discutere se si pensa che proprio Erio è stato considerato fin dal principio un papabile vincitore di questa edizione.

Nel corso della serata sono stati annunciati anche i super ospiti della finale e a sorpresa Ludovico Tersigni ha confermato un gradito ritorno, scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Il ritorno più atteso: gli ospiti della finale di X Factor

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

I quattro finalisti ufficiali di X Factor sono gIANMARIA, Fellow, Baltimora e i Bengala Fire. Tutti i giudici avranno in questo modo un proprio roaster a giocarsi la vittoria di questa edizione. Ma tra le polemiche e i festeggiamenti una notizia in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico.

Il conduttore, Ludovico Tersigni, nel corso della serata ha infatti annunciato a sorpresa chi salirà sul palco della finale come ospite speciale. Giovedì 9 dicembre, presso il Forum di Assago, ci saranno come precedentemente annunciati i Coldplay. La band inglese farà il suo ritorno in Italia dopo diversi anni e lo farà proprio sul palco di X Factor.

Ma i Coldplay non saranno gli unici ospiti, ci sarà infatti un graditissimo ritorno. Sono stati annunciati tramite un video che ha voluto riassumere i loro successi di questo ultimo anno, ma il talent non ha mancato di sottolineare come siano partiti proprio da quello stesso palco.

Nella finale di X Factor torneranno i Maneskin che infiammeranno il Forum con una delle loro performance. Dopo aver conquistato l’Europa e gli Stati Uniti, la band torna a casa per concludere un anno davvero incredibile.

“Non potremmo essere più orgogliosi“, scrive l’account social del talent annunciando la presenza dei Maneskin che dal canto loro rispondono dando appuntamento a giovedì 9. La finale di X Factor si prospetta quindi una serata da non perdere, tra ospiti eccezionali e la proclamazione del vincitore di questa edizione.