Dopo 25 anni Zelig torna in tv, Bisio e la Incontrada lo fanno davanti a tutti

Dopo 25 anni dalla prima messa in onda Zelig torna in tv: ecco dove si possono riguardare le tre puntate speciali del 2021.

Il programma comico Zelig è tornato! Sì, avete sentito bene. Nonostante lo storico locale non si sia mai fermato, la trasmissione televisiva non va più in onda ormai da anni. Quest’anno, però, il cabaret ha deciso di riaprire le proprie porte alla tv per la messa in onda di tre puntate speciali! Tutte e tre sono già state pubblicate sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile riguardarle in qualsiasi momento della giornata.

Zelig torna in tv, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio si baciano davanti a tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Maria De Filippi alla soglia dei 60 anni svela cosa c’è tra lei e Costanzo: “In una coppia è essenziale”

Ad aprire le danze delle puntate speciali è stato ovviamente “Demasiado Corazon”, ottima colonna sonora per recuperare le emozioni e i ricordi dei vecchi appassionati del programma. Il tutto è ovviamente stato condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, senza i quali Zelig non avrebbe senso di esistere. I due quest’anno hanno deciso di ricreare la tradizione del bacio, quel bacio leggero e privo di malizia che si schioccavano sempre come porta fortuna. Dopo la pubblicazione dell’ultima puntata, ieri la stessa Incontrada ha postato la fotografia del famoso bacio su Instagram, scrivendo “Il nostro bacio”. Lo hanno riconosciuto tutti, e tra i tanti commenti anche Bisio ha risposto alla collega: “È come fermare il tempo”.

Mediaset ha presentato le puntate speciali scrivendo: “Zelig torna agli Arcimboldi, in occasione dei 25 anni dello storico programma, con un’edizione completamente rinnovata dello show: ad accompagnare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada i grandi nomi della risata italiana in 3 imperdibili serate-evento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Belen Rodriguez in combutta con la sorella di un personaggio famosissimo: ha cambiato tutto

Non facciamo spoiler per chi non ha ancora avuto il tempo di guardare gli episodi! Tutte e tre le puntate speciali di Zelig si possono rivedere in qualsiasi momento sul sito di Mediaset Infinity.