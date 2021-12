Alba Parietti ha voluto condividere una riunione speciale, il momento in cui ha incontrato nuovamente il suo “nemico amatissimo”: di chi si tratta

Tra i numerosi impegni lavorativi trova sempre il tempo di trascorrere delle ore con amici e colleghi, non mancando di condividere tutto attraverso il suo account Instagram. L’iconica showgirl della televisione italiana, Alba Parietti, ha da poco terminato la sua esperienza come concorrente a Tale e Quale Show nel quale, pur ottenendo scarsi risultati, si è messa in gioco e divertita. Ha dovuto così salutare i suoi compagni e una persona in particolare con la quale condivide un rapporto di “odio e amore”.

La riunione della “strana coppia”: Alba Parietti insieme al suo “nemico”

I loro battibecchi hanno intrattenuto il pubblico di Rai 1 nel corso dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, puntigliosi e “cattivi” al punto giusto, ma che nascondono in realtà un’amicizia consolidata da molti anni. Parliamo di Alba Parietti e di Cristiano Malgioglio che si sono riuniti nel corso del programma condotto da Carlo Conti, dove Malgioglio ha rivestito il ruolo di giudice.

Ma anche terminata la trasmissione le loro strade hanno continuato a incrociarsi, dapprima negli studi televisivi Rai -sono stati ospiti insieme a La Vita in Diretta e a Domenica In– poi nel loro privato. Lo dimostrano le immagini della loro ultima serata passata insieme a divertirsi, tra chiacchiere e canti improvvisati.

“Come mi è mancato il mio nemico amatissimo“, scrive Parietti condividendo uno scatto dei due rubato dal figlio, Francesco Oppini, che li ha filmati intenti a riprendersi al telefono. “La strana coppia Will e Grace de noi artri….“, così l’opinionista ha definito il suo rapporto con l’amico, facendo riferimento alla nota serie televisiva dei primi anni 2000.

Alba Parietti e Cristiano Malgioglio rappresentano da decenni due personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Sanno come intrattenere il pubblico e, insieme, formano una coppia davvero formidabile.

Nel frattempo l’opinionista continua a tenere aggiornati i suoi followers annunciando i suoi impegni futuri. Tra le varie ospitate in programma per la prossima settimana spuntano quelle a Domenica In e a Storie Italiane. Poi qualche giorno di vacanza per Alba che si rintanerà nella sua casa a Courmayeur dove trascorrerà il ponte dell’Immacolata.