Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha lasciato da poco meno di due anni la villa che divideva con l’ex compagno e collega Gigi D’Alessio. Dove vive adesso?

Nonostante siano passati quasi due anni dal loro addio, i fan di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono ancora increduli di fronte alla fine della relazione. Eppure, entrambi hanno decisamente voltato pagina.

Il cantante partenopeo ha una nuova compagna di nome Denise Esposito che lo renderà padre per la quinta volta. Anna Tatangelo, invece, non nasconde più i suoi sentimenti nei confronti di Livio Cori, rapper e attore napoletano. I due famosi interpreti rimangono comunque legati nel comune impegno di crescere congiuntamente il loro unico figlio, Andrea.

Anna Tatangelo: sapete dove vive adesso? Il nido speciale della cantante

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, prima della loro rottura definitiva, condividevano una mega villa in una delle zone più chic della capitale, all’Olgiata, nella zona Nord di Roma.

Il loro nido aveva anche un nome evocativo, “Amorilandia”, segno dei sentimenti esplosivi che coinvolgevano i due famosi interpreti. La dimora gigantesca comprende interni spaziosi, dai toni chiari, con perfetta armonia tra stile classico e moderno. All’interno si trova anche uno studio di registrazione attrezzatissimo per facilitare il loro lavoro.

Spicca nell’ampio giardino una piscina dalle dimensioni importanti per accogliere amici e parenti durante i momenti di relax o i party esclusivi.

Con la chiusura del rapporto, Anna Tatangelo ha lasciato la villa pur rimanendo abitante della capitale. Sia lei che Gigi D’Alessio, infatti, vivono a Roma per consentire al figlio Andrea di vedere entrambi i genitori con estrema facilità.

La nuova da casa della Tatangelo consiste in un appartamento le cui immagini sono osservabili tramite i numerosi post che lei stessa condivide sul suo seguitissimo profilo Instagram (1,8 milioni di follower).

Gli interni sono molto minimalisti, in cui regnano eleganza e raffinatezza. Spicca comunque il colore bianco, tinta principale per donare luminosità a qualsiasi ambiente. L’arredamento è moderno, ci sono numerose piante, e Anna ha voluto ricreare una zona dedicata esclusivamente al fitness e al benessere.

Tuttavia, stanza regina della dimora della cantante di Sora non poteva che essere la cucina. Anna Tatangelo non ha mai nascosto come cucinare sia una delle sue più grandi passioni tanto che è stata vincitrice del talent show “Celebrity MasterChef Italia” nel 2018.

La cantante cambia registro; ha riservato per questo ambiente tonalità più scure che vanno dal grigio al nero, concedendosi ampi spazi per destreggiarsi con facilità tra padelle, pentole e manicaretti.