Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Stanno ancora insieme o no? Continua il mistero su questa vicenda. I paparazzi, però, li hanno in un momento speciale

Veder minata la propria vita privata è il dazio da pagare quando si diventa celebri. Ne sa qualcosa la showgirl Belen Rodriguez che, grazie o a causa (dipende dai punti di vista) del suo successo, è spesso e volentieri al centro delle chiacchiere da gossip.

In ordine di tempo, l’ultima notizia che l’ha messa suo malgrado sotto i riflettori è la presunta crisi della love story con l’hair stylist e padre della sua secondogenita Antonino Spinalbese. I due non appaiono pubblicamente insieme da troppo tempo, nemmeno sui rispettivi canali social. Il sospetto si è fatto sempre più pressante e qualche like lasciato sommessamente qua e là non ha sedato l’ondata del pettegolezzo. Tuttavia, alcune novità appaiono all’orizzonte.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme: il motivo è l’unico valido

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip&Tv (@gossiptvvv)

I paparazzi del settimanale Chi si sono aggiudicati lo scoop della settimana in merito alla coppia più discussa degli ultimi tempi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Che tempo che fa” Fazio basito: non crede alle sue orecchie

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme o no? I due sono stati finalmente avvistati di nuovo fianco a fianco dopo giorni di totale silenzio. Le fotografie rilasciate dalla testata diretta da Alfonso Signorini parlano chiaro; li ritraggono in un momento d’infinita dolcezza mentre fanno una passeggiata nel parco sotto casa, accudendo teneramente la loro piccola Luna Marì, nata nel luglio scorso.

Spingono il passeggino e, da quanto riportato, non mancano nemmeno tra di loro i gesti di affetto, tenendosi a tratti per mano. Antonino Spinalbese appare rigido di fronte all’incursione dei paparazzi; più sciolta, invece, Belen Rodriguez che non si sottrae alle domande.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> Charlene di Monaco e le cure, quello che sta facendo il principe Alberto è da brividi

Quella più succulenta è una, ovviamente: “Siete tornati insieme?”. La presentatrice di “Tu sì que vales” risponde con fermezza e serenità: “Non ci siamo mai lasciati”.

Messe a tacere, dunque, tutte le dicerie sul loro conto? Forse, ma è ancora presto per cantare vittoria. La crisi, infatti, sembra esserci stata veramente. Speriamo sia stato solo uno scossone passeggero.